C’è apprensione per la salute dell’ex premier Silvio Berlusconi. Anche i figli Pier Silvio e Barbara sono arrivati al San Raffaele a far visita a Silvio Berlusconi, ricoverato dal 9 giugno per sottoporsi a degli accertamenti già programmati legati alla leucemia mielomonicitica cronica, patologia di cui soffre da due anni. In mattinata erano già arrivati gli altri figli Marina ed Eleonora e il fratello Paolo.