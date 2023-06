Fineco registra una raccolta netta di 867 mln a maggio, confermando la sua crescita

Nel mese di maggio la raccolta netta si è confermata su livelli elevati, raggiungendo € 867 milioni. Prosegue così il percorso di crescita della banca, grazie sia all’ulteriore rafforzamento nell’acquisizione dei nuovi clienti, pari a circa 11mila (+49% rispetto allo stesso mese del 2022), sia alla solida spinta agli investimenti da parte della clientela. L’asset mix vede infatti la componente amministrata a € 868 milioni, mentre quella gestita è pari a € 180 milioni: robusta la raccolta retail di Fineco Asset Management, che con € 241 milioni ha confermato ancora una volta la capacità di intercettare i deflussi dall’assicurativo (€ -165 milioni), proseguiti a un ritmo inferiore rispetto al mese precedente. La raccolta diretta è pari a € -180 milioni. I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di maggio a € 14 milioni, un dato in crescita di circa il 25% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa € 79 milioni. Alessandro Foti, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: “Il dato robusto della raccolta di maggio conferma il percorso di crescita di Fineco ed evidenzia l’attrattività dell’offerta della Banca, capace di rispondere alle necessità di investimento dei clienti grazie al rapporto di fiducia costruito con i consulenti e all’efficienza delle soluzioni di investimento. L’accoglienza positiva registrata anche dalle ultime proposte di Fineco AM ha ampliato la decisa crescita della raccolta retail, con un incremento che supera il 60% rispetto allo scorso anno. Fineco vede così rafforzarsi il proprio posizionamento come piattaforma di riferimento per tutte le necessità finanziarie, accelerando contemporaneamente nell’acquisizione di nuovi clienti”.