Cy4Gate e DeepCyber siglano un accordo sinergico per soluzioni in ambito Cyber Threat Intelligence

Cy4Gate, società attiva nel mercato della cyber intelligence e security con un diversificato offering di tecnologie proprietarie, e DeepCyber (Gruppo Maggioli), società italiana che offre soluzioni, tecnologie, knowledge as a services nel settore Cyber Threat Intelligence, Protection e Antifraud comunicano di aver siglato un accordo strategico in cui DeepCyber fornirà il proprio supporto in termini di tecnologie e know how nella cyber threat intelligence che Cy4Gate integrerà in ottica di ulteriore rafforzamento della propria business line di cyber security. Per Cy4Gate la Cyber Threat Intelligence (o CTI) rappresenta un elemento che si integra perfettamente con la linea di prodotti proprietari per il mercato della cyber security dove l’approccio di difesa proattiva e preventiva riveste sempre più un fattore critico di successo. In questo senso, la disponibilità di informazioni normalizzate su minacce (esistenti o emergenti) di cyber security, permetterà al SIEM RTA una più rapida e puntuale identificazione/monitoring e blocking degli attacchi, e costituisce quindi un tassello di grande valore aggiunto per un offering sempre più solido e maturo di soluzioni di sicurezza cyber. La partnership tra le due realtà italiane porterà a sviluppare soluzioni che troveranno naturale impiego in contesti in cui emerga l’esigenza di elevare le capacità di analisi, detection & response al fine di rispondere in maniera idonea alle diversificate esigenze dei rispettivi clienti. L’accordo darà dunque vita ad una collaborazione in ambito cyber threat intelligence ad integrazione e consolidamento di un ventaglio di offerta mirato al settore cyber security in Italia e all’estero. Gerardo Costabile, CEO DeepCyber, ha commentato: “E’ necessario incrementare la cooperazione tra realtà made in Italy nel settore cyber security. Questa partnership, frutto di un percorso che nasce da tempo, pone le basi per offrire al mercato, nazionale ed internazionale, civile e militare, un’offerta di cyber threat intelligence adeguata allo stato dell’arte ed unica nel panorama nazionale”. Emanuele Galtieri, nella foto, CEO di CY4Gate Group ha commentato: “Investire sulla cyber threat intelligence, trovare nuove soluzioni per offrire prodotti sempre più innovativi e di qualità è nel DNA di Cy4Gate. La partnership con DeepCyber si muove nel solco di quella necessaria e auspicabile collaborazione, ormai divenuta imprescindibile nel settore della cyber security in cui un modello autarchico non è certo vincente e ove la cooperazione e l’osmosi tra competenze diverse è la strada virtuosa da perseguire per la realizzazione di un irrobustimento tecnologico nazionale ed europeo”.