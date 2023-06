Banca Mediolanum registra una raccolta netta positiva di 403 mln a maggio

La raccolta netta di Banca Mediolanum a maggio è stata positiva per 403 milioni e porta a 4,24 miliardi la raccolta di quest’anno. “Guardando il mese di maggio che ha visto ancora risultati positivi su tutta la linea – ha commentato Massimo Doris, nella foto, amministratore delegato di Banca Mediolanum – sono soddisfatto della qualità della raccolta netta, che ha superato i 4,24 miliardi da inizio anno grazie ai 403 milioni ottenuti nel mese. Il mix è di grande valore, con la raccolta gestita di 259 milioni sostenuta come sempre dai nostri strumenti di investimento automatici, e la componente amministrata di 144 milioni positiva sia sui depositi sia sui dossier titoli”. E ha proseguito: “Desidero ricordare che nel corso del mese si è tenuta la nostra Convention nazionale, durante la quale sono state presentate nuove iniziative che siamo certi saranno un forte volano per i risultati commerciali dei prossimi mesi. Vi è poi un altro dato che pone ottimi presupposti per il futuro ossia l’acquisizione di clientela qualificata, con 15.300 nuovi clienti a maggio e 85.800 da inizio anno, in crescita del 10% rispetto allo scorso anno”.