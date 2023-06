Itema Group pensa a un futuro intelligente per la tessitura in collaborazione con SECO

Itema Group, tra i leader mondiali nella produzione di macchine e soluzioni avanzate per la tessitura, svela in anteprima a ITMA 2023, la principale fiera per il meccanotessile a livello globale, i suoi piani per lo sviluppo di un’innovativa soluzione as-a-service, sviluppata in collaborazione con SECO, per introdurre un set di servizi a valore aggiunto, basati sull’intelligenza artificiale, dedicati al mondo dell’industria tessile. In un settore altamente competitivo e ad alto contenuto tecnologico, migliorare l’efficienza delle macchine può rappresentare un importante elemento di vantaggio per tutti gli attori della filiera. In quest’ottica, la soluzione end-to-end immaginata da Itema è pensata per fornire agli utilizzatori suggerimenti real-time sulle modalità di settaggio ottimale della macchina: ciò rappresenta un sostanziale elemento di innovazione rispetto alle offerte attualmente disponibili sul mercato, basate prevalentemente sul monitoraggio da remoto dello stato di operatività del dispositivo. Itemalab, società del Gruppo Itema dedicata all’innovazione di prodotti e processi industriali, svilupperà sensoristica e logiche di controllo ed interconnessione dei sistemi telaio. L’obiettivo è estrarre dalle macchine per la tessitura Itema, in modo esteso ed accurato, parametri funzionali confrontabili con i modelli di riferimento elaborati a partire dalle best practice di settore in termini di regolazione dei macchinari. SECO contribuirà a questo sviluppo con le proprie competenze in ambito IoT, data orchestration e AI: tramite la piattaforma CLEA sarà infatti possibile effettuare attività di inferenza avanzata per individuare correlazioni tra le diverse categorie di dati così misurate. Queste informazioni serviranno ad alimentare, seguendo adeguati protocolli di cybersecurity, modelli virtuali (digital twins) appositamente sviluppati per riprodurre il settaggio e il comportamento ottimale dei dispositivi fisici: ciò consentirà di restituire insights sul funzionamento delle macchine e, tramite algoritmi di intelligenza artificiale dedicati, fornire sia ai clienti utilizzatori che ai progettisti Itema preziose indicazioni sulle azioni migliorative da intraprendere. In questo modo, i clienti di Itema potranno incrementare la produttività e le prestazioni delle macchine, migliorando l’esperienza di utilizzo da parte dell’operatore e semplificando la gestione di apparecchiature altamente complesse da un punto di vista meccanico, elettronico ed operativo. Allo stesso tempo, sarà possibile pianificare ed ottimizzare il ricorso ad interventi di manutenzione da parte di personale tecnico specializzato e sviluppare soluzioni sempre più vicine alle aspettative prestazionali dei propri clienti. “Il nostro sguardo non può che essere rivolto al domani, ovvero a un futuro che è già qui, fatto di tecnologia e dati. Le tecnologie digitali sono strumenti abilitanti in grado di migliorare l’interazione uomo-macchina e di ottimizzare produttività e prestazioni. Il telaio è una macchina complessa, che unisce principi meccanici, elettronici e tessili. In questo contesto, la digitalizzazione e la progettazione di nuove soluzioni software sono essenziali per fare un’innovazione utile sia al tessitore che all’imprenditore, attraverso la semplificazione e l’ottimizzazione di processi altrimenti complessi e dispendiosi in termini di tempo. Fare sinergia con eccellenze nel mondo software come SECO è per Itema la chiave per creare circoli virtuosi in una condivisione di esperienze, sapere e idee che non può che portare a contaminazioni preziose per i nostri clienti”, ha dichiarato Ugo Ghilardi, CEO di Itema Group. “Sempre più aziende stanno iniziando a comprendere il potenziale delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale come strumenti per distribuire funzionalità a valore aggiunto lungo la propria catena del valore: siamo felici di affiancare una realtà all’avanguardia come Itema, fornendo loro le soluzioni per differenziare la propria offerta introducendo i servizi AI-powered nel proprio modello di business”, ha dichiarato Massimo Mauri, nella foto, CEO di SECO.