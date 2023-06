Indel B parteciperà alla conferenza finanziaria di Vienna per incontrare investitori austriaci

Indel B S.p.A. – società quotata all’EXM di Borsa Italiana, a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione per il mobile e mobile living per i mercati Automotive, Hospitality e Leisure Time (nautica da diporto e recreational vehicles), – comunica che domani parteciperà alla Investor Conference “4th Annual Polytems Hir Italian Day in Vienna”, l’Equity Investor Conference dedicata alle società small e medium cap italiane che incontreranno la comunità finanziaria austriaca. La conferenza internazionale, organizzata da Polytems Hir, ha luogo a Vienna, centro finanziario con una rilevante presenza di investitori small e mid cap. Sono previsti incontri one-to-one e group meeting per offrire agli investitori austriaci l’opportunità di incontrare selezionate PMI italiane, dinamiche e competitive, e valutare i risultati finanziari e le prospettive future. Luca Bora (nella foto) – Amministratore Delegato Indel B dichiara: “Questa conference rappresenta per la nostra società l’opportunità di proseguire il dialogo già attivo con la comunità finanziaria austriaca ed aumentare ulteriormente la nostra shareholder base e la nostra visibilità sui mercati finanziari internazionali.”