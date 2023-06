Safilo Group rinnova l’accordo di licenza con Kate Spade New York per occhiali da vista e da sole

Safilo Group – tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor – e il brand lifestyle americano Kate Spade New York, annunciano il rinnovo anticipato del loro accordo di licenza globale ed esclusivo per il design, la produzione e la distribuzione di montature da vista, readers e occhiali da sole per la donna e di montature da vista per ragazze. Safilo Group gestisce la licenza Kate Spade New York dal 2000.

“Siamo lieti di annunciare il rinnovo anticipato dell’accordo di licenza con Kate Spade New York. Con questa firma diamo continuità a questi 23 anni di consolidata e proficua collaborazione tra Safilo e Kate Spade New York” ha dichiarato Angelo Trocchia, nella foto, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo.

“Kate Spade New York è un marchio lifestyle leader del settore con una storia di successo nel mondo dell’occhialeria perfettamente inserito nella nostra strategia di portafoglio. Insieme abbiamo raggiunto risultati molto importanti, grazie alla condivisione dei medesimi valori di business e a una efficace partnership che proseguirà ora con l’obiettivo di continuare a far crescere questo marchio pluripremiato in Nord America, il suo mercato principale, così come di valorizzarne al massimo il potenziale in altre regioni strategiche” ha aggiunto Trocchia.

“Siamo entusiasti di proseguire nella consolidata collaborazione con Safilo per le collezioni eyewear Kate Spade New York” – ha dichiarato Liz Fraser, Amministratore Delegato e Brand President di Kate Spade New York – “Come marchio lavoriamo per offrire prodotti che aiutino le persone di tutto il mondo a esprimere in maniera unica il loro stile e la loro gioia. Con il rinnovo della partnership con Safilo, grazie alla loro esperienza nel mercato dell’occhialeria, non vediamo l’ora di continuare a proporre ai nostri clienti un ampio range di scelte accattivanti e innovative”.