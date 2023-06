“Icos Italy meets in Lampedusa”: scienziati e istituzioni italiane si confrontano sull’evoluzione del clima della Terra

Dal 6 all’8 giugno, a Lampedusa, Cnr ed Enea organizzano l’evento “Icos Italy meets in Lampedusa” dove scienziati, ricercatori e rappresentanti di amministrazioni locali, regionali e delle due maggiori istituzioni di ricerca italiane, si confronteranno sui progressi tecnologici e i risultati più rilevanti nel percorso per comprendere l’evoluzione del clima della Terra. Dopo la sessione istituzionale e scientifica di martedì 6 con i rappresentanti di Cnr, Enea e delle maggiori infrastrutture di ricerca europee, l’evento proseguirà mercoledì 7, quando a partire dalle ore 9 sono previsti gli interventi della Presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, nella foto, del presidente Enea Gilberto Dialuce e del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, oltre a quello del Sindaco dell’isola, Filippo Mannino. Alle 14:30 è previsto un tour dei tre osservatori atmosferico, oceanografico e terrestre. L’evento è organizzato in conclusione del progetto Pro-Icos-Med, finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca e coordinato dal Cnr, al quale partecipano anche Crea ed Enea nell’ambito della infrastruttura di ricerca europea Integrated Carbon Observation System (Icos) per gli studi avanzati sull’evoluzione dei gas serra e il ruolo di oceano e vegetazione nel ciclo del carbonio.