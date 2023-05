La dieta che rende intelligenti: ecco gli alimenti che aiutano a mantenere una mente giovane

Uno studio su larga scala, condotto da ricercatori della Columbia e del Brigham and Women’s Hospital di Harvard, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, ha rilevato, per la prima volta, che una dieta povera di flavanoli, sostanze nutritive presenti in alcuni tipi di frutta e verdura, determina la perdita di memoria legata all’età. Lo studio ha coinvolto più di 3.500 adulti anziani sani che sono stati assegnati in modo casuale a ricevere un integratore giornaliero di flavanoli, in pillole, o un placebo per tre anni. L’integratore attivo conteneva 500 mg di flavanoli, tra cui 80 mg di epicatechine, una quantità che gli adulti dovrebbero assumere con l’alimentazione. Secondo la ricerca, l’assunzione di flavanoli negli adulti ultrasessantenni con una lieve carenza di flavanoli ha miglirato le prestazioni in questi test. “Il miglioramento dei partecipanti allo studio con una dieta a basso contenuto di flavanoli è stato sostanziale e solleva la possibilità di utilizzare diete o integratori ricchi di flavanoli per migliorare le funzioni cognitive negli adulti più anziani”, ha affermato Adam Brickman, PhD, professore di neuropsicologia presso il Vagelos College of Physicians and Surgeons della Columbia University e co-leader dello studio. La scoperta supporta anche l’idea emergente che il cervello che invecchia necessita di nutrienti specifici per una salute ottimale, proprio come il cervello in via di sviluppo necessita di nutrienti specifici per un corretto sviluppo. “L’identificazione dei nutrienti critici per il corretto sviluppo del sistema nervoso dei neonati è stato il coronamento della scienza della nutrizione del XX secolo”, ha detto l’autore senior dello studio, Scott Small, MD, Boris and Rose Katz Professor of Neurology presso il Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons. “In questo secolo, con l’allungamento della vita, la ricerca sta iniziando a rivelare che sono necessari diversi nutrienti per rafforzare la nostra mente che invecchia. Il nostro studio, che si basa sui biomarcatori del consumo di flavanoli, può essere utilizzato come modello da altri ricercatori per identificare ulteriori nutrienti necessari”, ha continuato Small. La perdita di memoria legata all’età è legata a cambiamenti nell’ippocampo. Lo studio attuale si basa su oltre quindici anni di ricerche condotte nel laboratorio del Professor Small che collegano la perdita di memoria legata all’età a cambiamenti nel giro dentato, un’area specifica all’interno dell’ippocampo del cervello, regione fondamentale per l’apprendimento di nuovi ricordi, e che hanno dimostrato che i flavanoli migliorano la funzione di questa regione cerebrale. Successivamente, il gruppo di ricerca, guidato da Small ha testato gli integratori di flavanoli nelle persone. Un piccolo studio ha confermato che il giro dentato è legato all’invecchiamento cognitivo. Un secondo studio, più ampio, ha dimostrato che i flavanoli migliorano la memoria agendo selettivamente su questa regione cerebrale e hanno un impatto maggiore su coloro che iniziano con una dieta di scarsa qualità. “Entrambi gli studi dimostrano che i flavanoli non hanno alcun effetto sulle persone che non hanno una carenza di flavanoli”, ha concluso Small. I flavonoli si trovano in una varietà di alimenti tra cui mele, frutti di bosco, cacao, uva, pomodori, lattuga, cavolo, cipolla e anche nel the.