Basilicata, aumentano le donazioni di sangue

In Basilicata le donazioni di sangue hanno fatto registrare un leggero incremento del 1,62% sul totale delle raccolte. In particolare, le unità di sangue raccolte sono state 6.178 di cui 5.312 in raccolta associativa e 866 nei centri trasfusionali contro le 5.943 unità dello scorso anno mentre le procedure di aferesi sono state 1557 di cui 1436 in raccolta associativa e 121 nei centri trasfusionali”. E’ quanto fa sapere la Fidas di Basilicata, che a Scanzano Jonico

(Matera) ha svolto l’assemblea regionale. “L’attenta programmazione delle giornate di raccolta, circa 330 – ha evidenziato il presidente regionale, Pancrazio Toscano – e la prenotazione delle presenze nelle diverse fasce orarie al fine di evitare assembramenti, introdotta nel periodo pandemico, hanno contribuito a ottenere anche tale risultato”. In Basilicata, i donatori iscritti sono stati 9840 suddivisi in 6170 uomini e 3670 donne; i nuovi iscritti nell’anno sono stati 734, suddivisi in 434 uomini e 300 donne; i donatori periodici sono stati 7633, suddivisi in 4770 uomini e 2863 donne; i donatori che hanno donato una sola volta nell’anno 2022 sono stati 2419,suddivisi in 1475 uomini e 962 donne; i donatori giovani iscritti sono stati 1538, suddivisi in 950 uomini e 588 donne.