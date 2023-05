Advanz Pharma, gruppo farmaceutico con un focus strategico sui farmaci specialistici, ospedalieri e per malattie rare, aprirà a Milano la propria sede italiana, guidata da Barbara Marini (nella foto), Advanz Pharma apre la sua sede italiana a Milano, puntando sui farmaci specialistici e le malattie rare. “Guidare l’azienda in un momento storico come quello che stiamo vivendo in Italia, caratterizzato da una complessità crescente nel Sistema Sanitario Italiano, rappresenta per me un privilegio e una importante sfida per l’intera azienda – afferma Marini in una nota – il consolidamento della presenza in Italia si inserisce all’interno di un più ampio progetto di crescita e di espansione che Advanz sta portando avanti a livello globale. Ci affacciamo sul mercato italiano puntando, oltre che su un portfolio di farmaci specialistici, malattie rare e setting ospedaliero, sulle nostre persone, che sono la chiave del nostro successo”. Con una sede centrale a Londra, Advanz Pharma ha un Centro d’Eccellenza a Mumbai, affiliate commerciali in America, Europa e Australia.