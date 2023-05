Lecce capitale digitale, Anorc protagonista a “Illuminate”

Per tre giorni Lecce sarà la capitale dell’innovazione tecnologica. Dal 5 al 7 giugno, infatti, la città pugliese ospiterà l’edizione 2023 di ‘Illuminate’: l’evento internazionale annuale organizzato dall’Associazione internazionale dei partner Microsoft (Iamcp), patrocinato da ANORC, ha l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale, favorire il networking, informare e formare sulle ultime innovazioni tecnologiche, promuovere una collaborazione nei vari settori dell’economia. Dopo la tappa portoghese dello scorso anno, quest’anno sarà la Puglia ad accogliere centinaia di partecipanti provenienti da 16 Paesi del mondo.

Durante i tre giorni dell’evento leccese, i membri potranno prendere parte a tavole rotonde tematiche, sessioni di networking e aggiornamenti informativi con altri membri, esperti in materia di Microsoft, leader e relatori internazionali.

Nella giornata del 6 giugno, a partire dalle ore 17.40, nella Hall numero 2, durante la sessione ‘Public administration Digitalization and Smart Cities’, ci sarà lo Speech dell’avvocato Andrea Lisi, presidente di ANORC Professioni.

Il 7 giugno, invece, nella Hall numero 3, dalle ore 9 alle 13, si terrà una sessione organizzata da ANORC in collaborazione con Digitalaw, dal titolo ‘Digital Compliance: regulations in Digital Markets’ in cui interverranno alcuni componenti del D&L NET.

Le tre giornate di lavori prevedono un percorso orizzontale, dal titolo ‘Partner Microsoft, come migliorare la collaborazione e il business’, e tre percorsi formativi verticali sui temi ‘Cloud e Hybrid Cloud’, ‘Tecnologie Innovative (Blockchain, IOT), Intelligenza Artificiale e servizi cognitivi’ e ‘Cybersecurity’. Inoltre, è programmato un approfondimento sui temi ‘Chat GPT e AI’ e ‘L’evoluzione della Mixed Reality’.

Per partecipare all’evento occorre registrarsi sul sito di ‘Illuminate’ 2023. All’interno del sito ufficiale sono presenti anche tutte le informazioni.