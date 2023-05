Spitch cresce ancora: l’anno si chiude con un +150% sul fatturato

Spitch azienda internazionale specializzata in soluzioni di tecnologia vocale, annuncia i risultati dell’esercizio finanziario 2023, intercorso tra marzo 2022 e marzo 2023. I traguardi raggiunti includono una crescita di oltre il 150% del fatturato, nonchè il raddoppio della propria valutazione derivante dalla chiusura di un round di Serie A e l’acquisizione di molti nuovi stimati clienti e partner.

Il nuovo successo raggiunto da Spitch si inserisce all’interno del trend di costante sviluppo intrapreso dall’intelligenza artificiale: in Italia il mercato ha raggiunto 500 milioni di euro, con una crescita del 32% e oltre 6 grandi imprese su 10 che hanno già avviato almeno un progetto di AI. Tra quest’ultimi, le quota più significative sono legate a soluzioni di data analysis (34%) di interpretazione del linguaggio, scritto o parlato, (28%).

L’azienda ha completato con successo un round di investimenti di Serie A con rinomati investitori svizzeri, guidati da TrueValuePartners e FINAD Family Office. La raccolta di fondi è stata mirata a sostenere l’acquisizione di nuovi prodotti, lo scale up mirato e la crescita di un team di oltre 70 professionisti di talento.

Secondo GianMarco Rinaldi, Senior Partner di FINAD, “l’eccellenza tecnologica e l’eccezionale performance aziendale di Spitch, così come la sua posizione di leadership e la fiducia meritatamente acquisita nel nostro mercato svizzero, sono gli ingredienti chiave per un futuro di successo”.

“Il tasso di acquisizione e di fidelizzazione dei clienti, tra cui banche Tier 1, compagnie assicurative e pubbliche amministrazioni, unito ad un’offerta veramente mirata, ci hanno dimostrato la fondatezza delle ambizioni di crescita di Spitch”, ha aggiunto Christian Graber, CEO di TrueValuePartners.

Il development team di Spitch non ha mai cessato di lavorare all’evoluzione dei componenti della propria piattaforma conversazionale omnichannel, aggiornandone continuamente la tecnologia, gli strumenti e la UX/UI, e raggiungendo infine l’attuale supporto di 12 lingue, tra cui lo spagnolo e l’arabo. In alcuni settori verticali sono state lanciate piattaforme di servizi gestiti per ridurre ulteriormente i cicli di vendita e il time to market.

Spitch rimane il fornitore leader di IA conversazionale in Svizzera, come dimostrato dall’alto numero di clienti, dal loro tasso di fidelizzazione, dalla forte pipeline di progetti e da un network di partner di comprovata esperienza. La fiducia nelle soluzioni e nell’esperienza di Spitch ha consentito

all’azienda di essere percepita da come un partner e un consulente strategico, favorendo la ristrutturazione dei suoi servizi professionali in vere e proprie customer success offers.

Spitch ha nel frattempo raggiunto posizioni di leadership anche in Germania, Austria, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, mentre i primi mesi del 2023 hanno visto l’ingresso in nuove regioni come gli Stati del Golfo, il Medio Oriente, l’Europa dell’Est e l’America Latina.

“I risultati conseguiti nel 2023, con oltre 70 aziende che utilizzano le nostre soluzioni di intelligenza artificiale conversazionale a livello globale, testimoniano il nostro impegno per l’innovazione, il successo dei clienti e la crescita” dichiara Piergiorgio Vittori, Amministratore Unico di Spitch.ai Italy e International Managing Director di Spitch.ai. “La nostra value proposition unica e la nostra visione strategica hanno attratto investimenti e partnership significative, posizionandoci come uno one-stop shop dove dotarsi di una piattaforma e di soluzioni di intelligenza artificiale conversazionale”.

“La ridefinizione della customer experience e l’efficientamento dei processi aziendali attraverso l’intelligenza artificiale si confermano uno dei trend economici dominanti nel 2023. In questo contesto, miriamo a confermarci ulteriormente come un interlocutore privilegiato all’interno del mercato, offrendo non singole soluzioni ma un vero e proprio ecosistema in grado di agire in piena sinergia con gli esseri umani e supportare il customer management su più fronti”, commenta Massimo Giovannetti, Country Manager Italia di Spitch.

“L’esercizio finanziario 2024 appena iniziato è destinato ad avere ancora più successo grazie alla forza del nostro team, del nostro prodotto e del potenziale della nostra pipeline”, conclude Alexey Popov, CEO di Spitch.