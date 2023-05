Esportazioni tessili tunisine in forte aumento verso l’Unione Europea: consolidamento dei mercati francese e italiano

La Tunisia si conferma un attore rilevante nel settore dell’abbigliamento, posizionandosi all’ottavo posto tra i fornitori dell’Unione Europea. Secondo l’analisi condotta dal Textile technical center (Cettex) e riportata dai media tunisini, nel primo trimestre del 2023 la Tunisia ha conquistato una quota di mercato del 3,06%.

Le esportazioni tessili tunisine verso l’Unione Europea hanno registrato un notevole aumento del 16,28% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato evidenzia la crescente competitività del settore tessile tunisino e la sua capacità di soddisfare la domanda dei mercati europei.

La Tunisia ha ottenuto una crescita a doppia cifra nei principali mercati tradizionali dell’Unione Europea, ad eccezione della Spagna che ha registrato una leggera contrazione del 2,58%. Al contrario, si è osservato un consolidamento dell’export tunisino in Francia e in Italia, che si confermano rispettivamente come il terzo e il quarto fornitore tessile dell’Unione Europea.

Un dato particolarmente significativo è rappresentato dalla crescita dell’export tunisino verso il mercato tedesco, che ha registrato un aumento del 31,19%. Questo risultato testimonia l’attrattività dei prodotti tessili tunisini per i consumatori tedeschi e l’efficacia delle strategie di penetrazione e consolidamento dei mercati esteri.

Nel complesso, il valore delle importazioni europee di abbigliamento durante i primi tre mesi del 2023 si è attestato a 21,817 miliardi di euro, registrando un lieve calo dello 0,65% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante questa diminuzione, la Tunisia è riuscita a distinguersi grazie alla sua performance positiva e alla sua crescita costante nel settore tessile.

Questi dati evidenziano l’importanza della Tunisia come partner commerciale dell’Unione Europea nel settore dell’abbigliamento, confermando il ruolo centrale che il paese ricopre nel panorama internazionale della moda. La crescita delle esportazioni tunisine verso l’Unione Europea rappresenta un segnale positivo per l’industria tessile del paese e testimonia la competitività e la qualità dei prodotti tunisini sul mercato internazionale.