Acea premia i vincitori di “GenerAzione 2030”, il nuovo programma di alternanza scuola lavoro

Sono stati premiati i vincitori di “GenerAzione 2030”, il progetto di alternanza scuola lavoro del Gruppo Acea, giunto alla sua sesta edizione. Si è svolto nella giornata di ieri l’evento finale del Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) che ha coinvolto 13 scuole e circa 400 studenti di istituti tecnici e licei di quattro regioni: Lazio, Toscana, Umbria, Campania.

“GenerAzione 2030” è un percorso dedicato alla formazione e all’orientamento dei giovani verso il mondo del lavoro nato in collaborazione con il Consorzio ELIS. Il percorso rappresenta per Acea un’occasione importante per rafforzare l’impegno nel sociale ed offrire il proprio contributo alla formazione dei giovani che, attraverso un’esperienza di apprendimento efficace, hanno avuto la possibilità di acquisire nuove competenze e conoscenze necessarie per orientarsi ed entrare nel mondo del lavoro.

Il progetto ha fornito agli studenti del quarto anno l’opportunità di incontrare da vicino le Società del Gruppo che operano sui territori con l’obiettivo di consentire ai ragazzi di approfondire la conoscenza dell’azienda e del relativo business. Ogni Società del Gruppo ha definito un project work su cui gli studenti hanno lavorato guidati dagli esperti delle aziende di Acea, per elaborare la propria soluzione.

Da quest’anno è stato realizzato un modulo specifico sull’orientamento, “Acea orienta”, dedicato agli studenti del quinto anno, che ha previsto un confronto tra esperti delle risorse umane del Gruppo e i giovani, con l’obiettivo di approfondire le competenze dei profili professionali più richiesti dal mercato, strutturare il proprio CV e affrontare con maggiore consapevolezza i colloqui di selezione.

Ecco i migliori progetti presentati durante l’Innovation Challenge Lab guidato, insieme alle scuole, dalle Società del Gruppo promotrici dell’iniziativa sui territori:

ITCG Carlo Matteucci (Roma) – Project Work: Progetto di serbatoio pensile da inserire nell’area antistante la scuola

– Project Work: Progetto di serbatoio pensile da inserire nell’area antistante la scuola ITI Faraday (Roma) – Project Work: Diminuzione/Segregazione CO2

– Project Work: Diminuzione/Segregazione CO2 ITIS Nicola Parravano (Arpino) – Project Work: Analisi e trattamento dell’acqua e ambito vapore; trattamento dell’acqua nel ciclo dell’azienda e aspetti meccanici

– Project Work: Analisi e trattamento dell’acqua e ambito vapore; trattamento dell’acqua nel ciclo dell’azienda e aspetti meccanici Istituto Tecnico Omnicomprensivo Amelia (Amelia) – Project Work: Gestione delle microplastiche: separazione e trattamento al momento dell’ingresso nell’impianto di depurazione

– Project Work: Gestione delle microplastiche: separazione e trattamento al momento dell’ingresso nell’impianto di depurazione Polo Scientifico Tecnico Professionale Fermi-Giorgi (Lucca) – Project Work: Soluzioni innovative per l’uso responsabile e consapevole della risorsa idrica

Tutti gli studenti hanno ricevuto un attestato di partecipazione mentre ai componenti dei cinque team risultati vincitori è stato riconosciuto un buono Amazon, accompagnato dal Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Acea.