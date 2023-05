Dentsu al lavoro nella gestione integrata end-to-end del budget di comunicazione Clarins, vinto a gennaio dopo una gara

Clarins, uno dei principali protagonisti del settore beauty, ha recentemente deciso di affidarsi a dentsu per gestire tutte le sue attività di pianificazione e acquisto media. A partire da gennaio 2023, l’agenzia incaricata di svolgere questi compiti sarà Carat, l’agenzia media del Gruppo dentsu guidata da Piergiorgio Manuti (nella foto).

Dentsu è stata scelta per il suo approccio integrato, che comprende tutti i media e i punti di contatto, nonché per la sua strategia completa che va dalla consapevolezza del marchio alla generazione di risultati commerciali. Questa strategia mira a ottenere i migliori risultati sia sui canali tradizionali che sui canali direct-to-consumer.

La collaborazione tra Clarins e dentsu è iniziata a febbraio con una campagna per il fondotinta Skin Illusion durante il Festival di Sanremo. È stata la prima volta che un prodotto trucco Clarins è stato presentato in televisione. A marzo, il partenariato è proseguito con il lancio di Double Serum Light Texture, una nuova versione leggera e inclusiva del loro famoso bestseller anti-età.

Il piano media di marzo ha previsto un’ampia gamma di mezzi, combinando in modo sinergico i canali tradizionali e digitali, come la TV, la TV connessa, la radio, la radio digitale, i video online, il display e i social media. Questo ha permesso di ampliare il target di riferimento adottando un approccio olistico.

“Sono molto felice di questa nuova acquisizione, che ha premiato il nostro approccio end-to-end: una visione d’insieme che non tralascia nessun aspetto delle performance della marca: dall’awareness del brand grazie ai canali di massa, fino alla crescita del business anche attraverso l’e-commerce.“ – dichiara Piergiorgio Manuti, Managing Director di Carat.

“Non solo l’approccio integrato, con importati sinergie soprattutto sul fronte digital” – aggiunge Francesca Zanetti, Marketing Director Clarins Italia – “ma anche la condivisione di politica CSR e valori aziendali (“Care for the people, care for the planet” per Clarins): elementi essenziali per crescere in awarness e business costruendo un rapporto di collaborazione duraturo e proficuo.”