Reply – Digital Experience al secondo posto nel ranking di agenzie e gruppi aziendali con maggiori ricavi

Reply – Digital Experience ha nuovamente registrato una crescita a due cifre nell’ultimo anno fiscale, e si è classificata al secondo posto nell’annuale classifica delle Internet Agency stilata dalla German Association for the Digital Economy (BVDW).

Con questo risultato, Reply – Digital Experience dimostra che il gruppo offre soluzioni tecnologiche innovative, combinate con la creatività dei servizi di agenzia e con le adeguate strategie di customer experience. La forte crescita del fatturato di Reply – Digital Experience è accompagnata anche da un aumento del numero di dipendenti, a sottolineare la continua espansione.

Thomas Hartmann, nella foto, Executive Partner di Reply, afferma: “L’anno fiscale appena trascorso, il 2022, ha rappresentato un grande successo per il nostro gruppo, sia in termini di ricavi che di crescita dei margini. In particolare, siamo stati in grado di registrare successi grazie alla nostra esperienza. Oggi Reply – Digital Experience si distingue per la capacità di interpretare l’innovazione digitale e renderla fruibile per le esigenze di trasformazione delle aziende. La nostra capacità di posizionarci costantemente tra le prime posizioni della classifica dei ricavi BVDW per la quinta volta consecutiva è per me la prova che siamo in grado di affrontare le sfide complesse dei nostri clienti con le corrette strategie di digitalizzazione e trasformazione.”

In particolare, nel 2022, Reply – Digital Experience ha registrato una forte crescita della domanda nelle aree della Generative AI, del metaverso e delle soluzioni cloud-native. “Nel futuro prossimo, assisteremo all’emergere di nuovi ed entusiasmanti prodotti ed esperienze creati attraverso la combinazione di automazione, intelligenza artificiale e algoritmi di personalizzazione. In questo scenario, Reply si posiziona come thought leader al fianco dei propri clienti nella creazione di modelli di business digitali sostenibili”, spiega Thorben Fasching, Executive Partner di Reply.

Il portafoglio di servizi di Reply – Digital Experience spazia dalla consulenza, strategia digitale e design allo sviluppo di prodotti digitali, strategie di marketing e piattaforme. Questo include anche il lancio efficace di tecnologie per la digital experience nel cloud. Il gruppo di agenzie e aziende realizza progetti per aziende come Adidas, Beiersdorf, BMW, Canyon Bicycles, Daimler, OBI, Ritter Sport, Telekom, Vodafone, Volkswagen e Vorwerk.