The Italian Sea Group, Cerved alza il rating pubblico ad A2.2

The Italian Sea Group S.p.A. operatore globale nella nautica di lusso, comunica che l’agenzia di rating Cerved Rating Agency S.p.A. (“Cerved”) ha ulteriormente aumentato il rating pubblico sulla Società ad A2.2 in data 11 maggio 2023. Giovanni Costantino, nella foto, Fondatore & Amministratore Delegato di The Italian Sea Group, ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti di questa valutazione da parte di Cerved, ad ulteriore conferma della solidità del nostro modello di business e della nostra capacità di continuare adoperare ed investire in sicurezza e solidità.” L’upgrade del rating riflette: (i) l’alto posizionamento di TISG nella nautica di grandi dimensioni, proprio settore di riferimento; (ii) l’espansione nel business e l’incremento della marginalità alla fine del 2022, oltre la guidance annunciata all’inizio dell’anno; (iii) il mantenimento di un assetto patrimoniale e finanziario equilibrato; (iv) il backlog acquisito, che al 31 dicembre 2022 ammonta ad oltre 1 miliardo di Euro con consegne programmate fino al 2027 e che garantisce la copertura dei ricavi in guidance per il 2023. In occasione della pubblicazione della trimestrale il 10 maggio scorso, la Società ha infatti confermato la Guidance per il 2023 già annunciata durante il Capital Markets Day del 24 gennaio, che stima ricavi tra i 350 – 365 milioni di Euro e un EBITDA Margin tra il 16 – 16.5%.