Sardegna, torna il Festival letterario dell’Archeologia

Talk show letterari, musica dal vivo e presentazione di 14 libri con scrittrici come Ben Pastor e Cristina Caboni, e gli spettacoli con Andrea Purgatori, Makkox e Valerio Aprea animeranno la seconda edizione del ‘Festival letterario dell’Archeologia. Un viaggio lungo tremila anni’, in programma in Sardegna, nel borgo di San Salvatore di Sinis a Cabras (Oristano). La Fondazione Mont’e Prama che l’organizza l’evento ha scelto il Salone del libro di Torino per presentarlo, anticipando la presenza di autori come Ester Viola, Annalisa Cuzzocrea, nella foto, Marco Frittella, Gino Castaldo e Alberto Grandi.

Il Festival, direttore artistico Giovanni Follesa, si terrà dal 7 al 9 luglio, con una coda il 2 e il 3 agosto. Il debutto è affidato a Francesco Bellu, con la presentazione del saggio ‘L’archeologo sul grande schermo’, seguita da quella del volume ‘Un giorno all’improvviso’ di Giulia Giornaliste Sardegna, che raccoglie i racconti di 16 professioniste durante la pandemia. Fra gli appuntamenti della serata, quelli con l’avvocata e giornalista Ester Viola con ‘Voltare pagina’ e con la firma di ‘Repubblica’ Gino Castaldo, con ‘Apollinei e Dionisiaci – Beatles e Rolling Stones’.