Iveco collabora con Edeka per la conversione della flotta di supermercati ai motori a metano

Iveco supporterà Edeka Minden-Hannover – una delle principali catene della distribuzione alimentare in Germania – nella conversione dell’intera flotta aziendale di 700 veicoli dalla motorizzazione diesel a quella a biometano entro il 2025. Come secondo passo verso il completamento di questa conversione, Edeka ha recentemente ordinato 125 Iveco S-way Lng, che si aggiungono ai 150 ordinati nel 2022. Gli S-way Lng, con il loro motore Cursor 13 NG prodotto da Fpt Industrial, il marchio di Iveco Group specializzato nei sistemi di propulsione, rappresentano una alternativa per il passaggio a un trasporto merci più sostenibile. Convertendo la propria flotta con questi veicoli, afferma una nota, Edeka ridurrà le emissioni di CO2 fino al 95% rispetto ai mezzi alimentati a diesel che sta sostituendo. I 275 nuovi mezzi si uniranno agli altri 80 veicoli Iveco alimentati a gas naturale liquido già in funzione nella flotta “verde” di Edeka, che utilizzano la sua stazione di rifornimento di biometano nel centro logistico di Lauenau, in Germania.

“Crediamo che il gas naturale sia l’unica soluzione matura in grado di ridurre significativamente le emissioni di CO2 e che il biometano sia oggi l’unico carburante rinnovabile disponibile su larga scala. Edeka ha in programma di sostituire l’intera flotta di 700 veicoli con i nostri mezzi a gas naturale liquido, il che rappresenta un chiaro voto di fiducia nella nostra esperienza nel settore del gas naturale e un’ulteriore conferma per questo tipo di propulsione”, ha commentato Luca Sra, nella foto, Presidente della Truck Business Unit di Iveco.