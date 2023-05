Almawave prenderà parte al GITEX Africa 2023

Almawave S.p.A., società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), e parte del Gruppo Almaviva, leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, comunica che prenderà parte alla prima edizione di GITEX Africa 2023, il più grande evento fieristico a carattere tecnologico del continente africano, in programma dal 31 maggio al 2 giugno 2023 a Marrakech. La manifestazione punta a mettere in contatto tra loro grandi realtà della tecnologia, governi e amministrazioni pubbliche, Pmi, startup, investitori e centri di innovazione attivi a livello globale, nell’obiettivo di accelerare le interrelazioni e sviluppare tematiche connesse, tra gli altri, agli ambiti di Intelligenza Artificiale, fintech, Smart-city, Telco e cybersicurezza. Il Gruppo Almawave sarà presente con un proprio stand (Hall 9 9E-2), con i rappresentanti delle aziende Almawave, PerVoice e The Data Appeal Company, che illustreranno le tecnologie proprietarie e le soluzioni per la digitalizzazione, in particolare per i settori Government e Turismo. All’evento sono attese società ed organizzazioni provenienti da circa 100 Paesi, per più di 500 espositori presenti, oltre 125 delegazioni governative e ben 300 startup. Valeria Sandei, nella foto, Amministratore Delegato di Almawave, sottolinea: “Questo mercato rappresenta una grande opportunità, in linea con le crescenti attenzioni che sta riservando a temi quali digitalizzazione e sostenibilità: le nostre tecnologie proprietarie, in quest’ottica, possono portare un contributo davvero significativo”. Durante l’evento, il progetto “Transcription and Translation Application System for Judiciary of Tanzania”, sarà oggetto di approfondimento e sarà presentato quale caso studio.