Per Campaign McCann Worldgroup è “Best Network Europe & UK 2022”

L’agenzia McCann Worldgroup è stata nominata come “Best Network 2022” UK ed Europa daCampaign, autorevole gruppo editoriale leader a livello mondiale nel settore media, marketing e pubblicità.

Il premio viene riconosciuto al network per il quarto anno ed è un risultato che conferma il talento dei creativi, dei team di lavoro e la grande collaborazione con i clienti nella regione UK ed EMEA.

La motivazione del riconoscimento da parte dei giudici è il “forte esempio di leadership di pensiero in tutta l’azienda” oltre che “una solida cultura DE&I, attenzione alla flessibilità, al benessere dei dipendenti e alla formazione”.

Nel corso del 2022 il network McCann Worldgroup è cresciuto portando a casa nuovi successi a livello EMEA, tra cui Neom, Pure Electric, RS Components, McArthurGlen e Berner Group, e ha ampliato il lavoro per L’Oréal, Reckitt, eBay, Dettol, Aldi UK e Mastercard. In Italia è stato un anno in cui McCann ha acquisito numerosi clienti e conferme di incarichi: Ponti, Iccrea, Agos, Mozzarella di Bufala Campana Dop, Calvé e tanti altri.