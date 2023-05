Salcef Group, conferito il mandato per l’esecuzione del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie

Salcef Group S.p.A.(nella foto, l’a. d. Valeriano Salciccia), in attuazione della delibera assembleare del 27 aprile 2023 (la “Delibera”), comunica di aver conferito mandato a Banca Akros (l’“Intermediario”) per le attività di coordinamento e/o esecuzione – in piena indipendenza – al programma di acquisto di azioni proprie (il “Programma”), il cui avvio è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2023. Banca Akros è un intermediario autorizzato alla prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui all’art. 1, comma 5, lett. b) del D.lgs. 58/1988 e opererà in piena indipendenza e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa applicabile, nonché nei limiti delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione della Società. In particolare, il Programma deliberato dal Consiglio di Amministrazione prevede che l’acquisto di azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale, sia effettuato, anche in più tranche, per un massimo di n. 300.000 azioni della Società per un controvalore massimo di € 8 milioni e, comunque, in misura tale che in qualsiasi momento, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, dette azioni non superino complessivamente il 10% del capitale sociale della Società. Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati con le modalità e nei limiti operativi previsti dalla normativa, anche comunitaria, vigente e dalle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine di 18 mesi dalla data della Delibera e, pertanto, entro il 27 ottobre 2024, salvo chiusura anticipata al raggiungimento della soglia di azioni prefissata o revoca. Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche del Programma, si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla Società lo scorso 15 maggio. L’Intermediario procederà ad effettuare gli acquisti a far data del 22 maggio 2023 e sino alla scadenza dei 18 mesi di validità dell’autorizzazione assembleare di cui sopra (27 ottobre 2024) o, se precedente, fino alla revoca di detta autorizzazione assembleare, ovvero alla data in cui sarà raggiunto il quantitativo massimo oppure il controvalore massimo. Si rende altresì noto che, alla data odierna, la Società detiene n. 798.243 azioni proprie in portafoglio, pari all’1,3% del capitale sociale. Eventuali successive modifiche del Programma verranno tempestivamente rese note al pubblico nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Le operazioni effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.