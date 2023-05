Napoli, torna il Festival del giallo

Un parterre composto da 61 scrittori, tra cui spiccano le conferme di Carlo Lucarelli, Franco Forte e Maurizio De Giovanni, nella foto, che è anche presidente onorario; ma anche importanti nuovi arrivi, come Donato Carrisi e Diego De Silva. Saranno questi i principali protagonisti della seconda edizione del Festival del giallo, in programma a Napoli dal 25 al 28 maggio. L’iniziativa organizzata dal direttore artistico Ciro Sabatino e da Maurizio De Giovanni sarà ospitata anche per il 2023 nella sede dell’Istituto francese ‘Grenoble’.

Dopo il successo dello scorso anno, con 3.500 visitatori e tanti libri venduti, si riparte con un cartellone articolato in 31 eventi, ma anche con un’area giochi dedicata ai ‘murder party’, un’indagine con gli esperti della Polizia scientifica di Napoli, una simultanea di scacchi con la pluricampionessa italiana Mariagrazia De Rosa, un workshop di scrittura con il direttore dei Gialli Mondadori Franco Forte e una festa dedicata a Julia Kendall, la criminologa edita dalla Sergio Bonelli, in esclusiva a Napoli solo per questo evento.Tra gli appuntamenti che più affascinano gli amanti del genere c’è il ‘Processo ad Arsenio Lupin’. “L’anno scorso abbiamo processato Sherlock Holmes – ricorda Sabatino – quest’anno lo facciamo con il ladro più famoso di tutti i tempi. Un pool di magistrati della Dda interrogheranno una serie di persone che rappresentano Lupin e tutti i personaggi che ruotavano intorno a lui e che sono accusati di bigamia, furto e cambio di personalità”.

Tra gli ospiti più attesi ci sono anche Gaetano Savatteri e l’autrice de ‘L’allieva’, Alessia Gazzola. ma anche Roberto Costantini con la sua Trilogia del Male. “Il rapporto di Napoli con il giallo è costitutivo – sottolinea De Giovanni – perché Mastriani è il padre nobile del giallo mondiale, avendo scritto 40-50 anni prima di Conan Doyle; perché Emilio De Marchi ha ambientato a Napoli il suo ‘Cappello del prete’, che è riconosciuto come il primo giallo di ambientazione italiana; perché con Veraldi Napoli è stata in prima fila e perché lo è ancora, con straordinari autori di questa città che continuano a essere ai vertici delle classifiche”.

Da Milano arriverà nel capoluogo campano Luca Crovi, editor della Bonelli e massimo esperto di gialli in Italia; da Firenze Enrico Solito, profondo conoscitore di Sherlock Holmes; da Roma Giuseppina Torregrossa, la ginecologa che scrive gialli tradotti in mezza Europa; da Bari Gabriella Genisi con la sua Lolita Lobosco.