Approvato un nuovo farmaco per le vampate di calore in menopausa

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato venerdì scorso un nuovo tipo di farmaco per il trattamento delle vampate di calore e dei sudori notturni durante la menopausa. Veozah, o fezolinetant, prodotto da Astellas Pharma, è il primo farmaco a base di neurochinina 3 (NK3) approvato. Il prodotto blocca i recettori nel cervello che svolgono un ruolo nella regolazione della temperatura corporea e rappresenta un’alternativa alle terapie ormonali tradizionali per gestire le vampate di calore, che sono un sintomo comune della menopausa e possono essere disturbanti se diventano gravi. Alle donne con un rischio maggiore di ictus, attacchi di cuore o alcuni tipi di cancro viene talvolta consigliato di evitare le terapie ormonali sostitutive perché aumentano il rischio di coaguli di sangue e cancri. “Le vampate di calore a causa della menopausa possono essere un grave disagio fisico per le donne e influire sulla loro qualità di vita”, ha dichiarato la dottoressa Janet Maynard, direttrice dell’Ufficio delle Malattie Rare, Pediatria, Urologia e Medicina Riproduttiva della FDA, nel comunicato stampa. “L’introduzione di una nuova molecola per trattare le vampate di calore moderate o gravi della menopausa fornirà un’opzione di trattamento aggiuntiva sicura ed efficace per le donne”, ha commentato Maynard. La menopausa è un periodo normale nella vita di una donna che di solito inizia tra la metà e la fine dei 40 anni. Durante la menopausa, il corpo produce meno estrogeni e progesterone. La riduzione graduale di questi ormoni può innescare interruzioni del sonno, sbalzi d’umore e vampate di calore – periodi di sudorazione, vampate di calore e brividi che possono durare diversi minuti. Negli studi clinici che hanno coinvolto più di 3.000 donne negli Stati Uniti e in Canada, Veozah ha ridotto il numero di vampate di calore che le donne hanno sperimentato ogni settimana in modo significativamente maggiore rispetto a un placebo. Gli studi hanno seguito le donne che hanno assunto il farmaco per un anno. Veozah viene fornito con un avvertimento sul rischio di lesioni al fegato. La FDA afferma che le donne che stanno prendendo in considerazione l’assunzione dovrebbero sottoporsi a esami del sangue per assicurarsi di non avere danni o infezioni al fegato prima di iniziare il trattamento e dovrebbero essere monitorate con esami del sangue ogni tre mesi per assicurarsi che non mostrino segni di danno epatico durante l’assunzione del farmaco. Gli effetti indesiderati più comuni riportati negli studi sono stati dolore addominale, diarrea, insonnia, mal di schiena, vampate di calore ed enzimi epatici elevati. Astellas Pharma afferma che il farmaco costerà ben 550 dollari al mese, ma spera in un’ampia copertura da parte delle compagnie assicurative.