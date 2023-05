Aeroporto di Verona, per l’estate oltre 80 destinazioni

“Prendi il volo”: è questo il “claim” scelto per la nuova campagna pubblicitaria dell’Aeroporto di Verona per l’estate 2023, che propone un’ampia offerta a disposizione dei passeggeri con oltre 80 destinazioni in 33 Paesi. L’iniziativa conferma il ruolo centrale dell’aeroporto Catullo per il territorio, puntando sulla sua posizione strategica che lo rende un riferimento per il mercato turistico sia incoming, che outgoing, grazie all’ampia scelta di rotte domestiche e internazionali. Nelle prossime quattro settimane, la città sarà il palcoscenico di numerose installazioni pubblicitarie che mirano a valorizzare i voli del Catullo sia per i cittadini che scelgono l’aereo per raggiungere le mete di vacanza, che per la clientela business che ha necessità di muoversi in Italia e all’estero per motivi di lavoro. La centralissima Piazza delle Erbe è la protagonista della campagna, con un maxi cartellone di 30 metri quadriben visibile a tutti coloro che si trovano a passeggiare per le vie del centro. La campagna coinvolge numerosi altri spazi fisici, con installazioni presso 60 pensiline e monitor in location strategiche, 20 cartelloni pubblicitari posizionati su altrettanti mezzi di trasporto pubblico locale, 20 edicole in posizioni centrali tra cui quelle di Piazza Bra – Arena, Via del Pallone, Via degli Alpini, Via Mazzini. Il canale fisico è poi affiancato dalle iniziative in ambito mediatico e digitale, coinvolgendo anche piattaforme social e web. La campagna di comunicazione intende promuovere le numerose destinazioni disponibili per la stagione estiva 2023, caratterizzata in particolare da un forte incremento dei collegamenti sui mercati di Regno Unito e Germania. In termini di posti offerti, il primo cresce infatti del 17% rispetto alla stagione estiva 2022, il secondo è intensificato grazie a nuovi collegamenti su Berlino di Volotea e su Dusseldorf di Eurowings, che contribuiscono ad un incremento del 27% dei volumi di traffico verso la Germania rispetto al 2022. I maggiori mercati collegati dal Catullo sono costituiti da Italia (12 destinazioni), Regno Unito (11 destinazioni), Germania (6 destinazioni), Grecia (11 destinazioni), Spagna (7 destinazioni).

Inoltre, con l’estate Neos, vettore con base al Catullo e riferimento per il traffico turistico outgoing, collega l’aeroporto con Reykjavik, che si aggiunge alle destinazioni su Egitto, Grecia, Spagna, Italia, Tunisia, Israele e, per il mercato di medio/lungo raggio, Isole di Capo Verde, Kenya, Madagascar, Maldive, Repubblica Dominicana, Senegal.