Mission Bambini e Mediobanca insieme per una scuola sempre più inclusiva in contesti fragili

Fondazione Mission Bambini – che da oltre 20 anni opera ogni giorno per sostenere l’infanzia in difficoltà – e il Gruppo Mediobanca (nella foto, l’a. d. Alberto Nagel) consolidano la collaborazione nell’educazione inclusiva: è stato, infatti, avviato un nuovo progetto a beneficio di 400 bambini e ragazzi di elementari e medie di due istituti comprensivi che si trovano in contesti caratterizzati da fragilità sociale nelle periferie di Milano e Roma. L’iniziativa prevede la riqualificazione degli spazi scolastici grazie a un’attività di volontariato aziendale promossa dal Gruppo Mediobanca oltre all’avvio di un servizio di supporto psicologico ed emotivo per gli studenti all’interno dello “Spazio Mission Bambini”.

La collaborazione ha preso il via nei giorni scorsi durante i quali un gruppo di dipendenti di Mediobanca ha partecipato alla ritinteggiatura degli spazi interni, tra cui aule e corridoi, dell’Istituto Comprensivo Candia nel quartiere Corvetto di Milano.

La riqualificazione degli spazi scolastici è il primo passo del progetto che prevede anche attività di supporto psicologico ed emotivo per gli studenti all’interno del nuovo Spazio Mission Bambini, un’aula apposita dove un’equipe psico-pedagogica offre supporto agli studenti, sia individualmente sia in piccoli gruppi, e incontri formativi con i docenti. Il tutto finalizzato a migliorare il benessere degli studenti affiancandoli nel riconoscere e gestire le proprie emozioni e contribuire così a migliorare i loro processi di apprendimento. Il nuovo Spazio Mission Bambini è in fase di finalizzazione e sarà aperto all’interno dell’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone nel quartiere di Torpignattara a Roma.

“Garantire a tutti il diritto allo studio in luoghi che siano funzionali ma anche belli: i nostri bambini e ragazzi meritano di andare in scuole che siano dotate di tutto il necessario per garantire loro una formazione di qualità, ma dove sia anche piacevole tornare e possano sentirsi accolti.” – commenta Sara Modena, direttrice generale di Mission Bambini. “La collaborazione con Mediobanca, che ringrazio per aver scelto ancora una volta di essere al nostro fianco, va ogni anno più concretamente nella stessa direzione: dare vita a un modello di scuola che sia inclusiva, accogliente e con un’attenzione all’ambiente”.

“La rinnovata collaborazione con Mission Bambini è in linea con l’impegno pluriennale di Mediobanca per l’inclusione sociale delle categorie socialmente deboli e a rischio esclusione, in particolare quella dei giovani provenienti da aree svantaggiate in favore dei quali negli anni abbiamo sviluppato numerose iniziative” – commenta Giovanna Giusti Del Giardino, Head of Group Sustainability di Mediobanca. “Nelle nostre attività oggi giocano un ruolo sempre più importante le colleghe e i colleghi, che partecipano attivamente ai progetti tramite il volontariato aziendale”.

La collaborazione prevede inoltre la riqualificazione di un’area della Città Metropolitana di Milano attraverso la piantumazione di 500 alberi e piante sempre con il supporto di un gruppo di volontari del Gruppo Mediobanca e in collaborazione con l’associazione Selva Urbana: una volta riqualificata, l’area sarà oggetto di uscite didattiche di educazione ambientale per insegnare a bambini e ragazzi a rispettare e amare la natura e l’importanza di preservarla.