Blackline Safety presenterà le ultime novità sui dispositivi di sicurezza connessi salvavita a Préventica Paris

Blackline Safety Corpo. (nella foto, il ceo e presidente Cody Slater), leader mondiale nella tecnologia di sicurezza connessa, ha annunciato che esporrà a Préventica Paris, il principale evento professionale in Francia per la salute, la sicurezza e la qualità della vita sul lavoro, che si terrà dal 23 al 25 maggio 2023.

Blackline presenterà l’intera suite di soluzioni connesse pluripremiate e rivoluzionarie, attualmente utilizzate da 2.000 organizzazioni e 50.000 lavoratori autonomi in Europa, Nord America e Medio Oriente.

Tra i prodotti presentatici sarà ilG7 EXO, il primo rilevatore di gas fisso portatile direct-to-cloud al mondo che offre rapidità di implementazione, flessibilità di configurazione e sistemi di montaggio versatili per essere posizionato ovunque. Le capacità senza precedenti di G7 EXO sono state dimostrate all’inizio di quest’anno in Normandia durante un incendio industriale che coinvolgeva batterie al litio, dove i vigili del fuoco sono stati in grado di dispiegare rapidamente le unità G7 EXO per campionare e monitorare continuamente la qualità dell’aria durante l’incidente. Le autorità locali sono riuscite a dissipare le preoccupazioni dei residenti circa le emissioni dell’incendio.



Premiato con il terzo Prix de l’innovation di Blacklinea Préventica nel 2022, il G7 EXO è stato applaudito da una giuria indipendente – composta da organizzazioni professionali, rappresentanti dell’industria e giornalisti specializzati – per la sua unicità nel migliorare la sicurezza dei lavoratori.



Quest’anno i partecipanti a Préventica avranno anche l’opportunità di provare in prima persona il nuovorilevatore di gas singolo indossabile G6, dotato di una connettività cloud unica e di approfondimenti sui dati progettati per aiutare gli utenti a rispondere rapidamente e a prevenire gli incidenti di sicurezza, oltre che a gestire la conformità. Sarà esposto anche il rivelatore di gas personale indossabile G7, fiore all’occhiello dell’azienda. L’unità, che rappresenta un’innovazione nel campo del monitoraggio dei lavoratori isolati, è dotata di connettività integrata, di un’implementazione immediata, di una facile integrazione nelle operazioni esistenti e di un’ampia gamma di sensori di gas tra cui scegliere.



Ogni soluzione Blackline Safety è supportata dagli strumenti di gestione delle emergenze di livello mondiale Blackline Live e Blackline Analytics. Il software per la sicurezza connessa assicura che le organizzazioni siano a conoscenza del momento in cui si verifica un incidente, in modo da poterlo gestire fino alla sua risoluzione. I rapporti vengono generati automaticamente utilizzando i dati trasmessi direttamente dal campo, il che significa che gli utenti possono monitorare, configurare e distribuire il loro gamma sempre e ovunque.



Le dimostrazioni saranno disponibili presso lo stand N42, Porte de Versailles Padiglione 3, Parigi.