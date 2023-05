Avio, Vega C selezionato per lanciare la missione di rimozione di detriti spaziali ClearSpace-1

Vega C è stato selezionato per lanciare il veicolo spaziale ClearSpace-1 per una missione di rimozione di detrito spaziale. Il lancio è previsto per non prima della seconda metà del 2026. Vega C posizionerà il veicolo in un’orbita polare di parcheggio per l’attivazione e i test di funzionamento. Successivamente, il veicolo effettuerà il rendezvous con l’obiettivo, lo catturerà e lo de-orbiterà attraverso il rientro atmosferico.

L’obiettivo è la parte superiore di un adattatore del carico utile VESPA, lanciato nel 2013 durante il secondo volo del Vega e posto in un’orbita di “progressiva eliminazione” in ottemperanza alle linee guida per la mitigazione dei detriti spaziali. La massa dell’obiettivo è di circa 112 kg, simile a quella di un piccolo satellite.

“Avio è orgogliosa di contribuire a questa importante missione con il lanciatore Vega C. Questa missione tecnologica sperimentale è un elemento chiave per mitigare ulteriormente i rischi derivanti dai detriti spaziali, specialmente nelle orbite basse. Avio è anche pienamente impegnata nel rispetto delle relative linee guida” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Avio Giulio Ranzo (nella foto).