EssilorLuxottica e Chalhoub Group sottoscrivono un contratto di joint venture volto alla crescita del retail ottico nell’area del Consiglio di cooperazione del Golfo

EssilorLuxottica e Chalhoub Group annunciano un accordo di joint-venture per sviluppare la rete retail eyewear nell’area del Golfo Persico. L’accordo mira a delineare la categoria dell’eyewear e raggiungere nuovi livelli di servizio al cliente, mettendo a fattor comune l’esperienza, la tecnologia e i marchi di EssilorLuxottica nel settore dell’eyewear con la profonda conoscenza dei consumatori locali e l’esperienza di acquisto eccellente proposta da Chalhoub Group.

La nuova partnership rappresenta un passo importante per EssilorLuxottica per accrescere la visibilità e gli standard della categoria eyewear, rafforzando il legame dei consumatori con i marchi premium di alta qualità. L’accordo supporterà inoltre l’espansione di Chalhoub Group in un settore, quello dell’ottica, in rapida crescita, valorizzandone l’esperienza nel retail di lusso.

Francesco Milleri, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, ha commentato: “Siamo felici di collaborare con Chalhoub Group nello sviluppo della categoria eyewear in un’area particolarmente dinamica come quella del GCC. Questo ci consentirà di sostenere anche i nostri attuali clienti ottici, una rete profondamente radicata nell’area a cui continueremo a offrire prodotti e soluzioni di alta qualità. Con la vasta conoscenza e la presenza retail di Chalhoub Group nella regione, potremo rafforzare la visibilità e la qualità dell’intero settore, anche in ottica omnicanale, offrendo un’esperienza d’acquisto più coinvolgente per i consumatori”.

Patrick Chalhoub, Presidente di Chalhoub Group, ha dichiarato: “Entriamo nella categoria degli occhiali e in un settore con un potenziale di crescita significativo, anche in termini di innovazione, e che registra una forte domanda da parte dei nostri clienti del lusso nell’area. In questo senso, EssilorLuxottica è un partner ideale con i suoi prodotti alla moda e dal design raffinato e il suo portafoglio marchi; gli importanti valori che portano avanti, primo fra tutti quello di aiutare le persone a “vedere meglio e vivere meglio”, insieme alle ambizioni di crescita nell’area del GCC, vanno di pari passo con il nostro desiderio di ispirare e servire con qualità e gusto i nostri clienti”.

Verranno inaugurati negozi monomarca e multimarca dedicati ai principali e più iconici marchi globali di EssilorLuxottica, tra cui Ray-Ban, Persol e Oliver Peoples, ampliando la presenza del Gruppo nell’area del Golfo Persico. L’esclusivo concept multimarca di occhiali di lusso, David Clulow – nato nel Regno Unito e ben noto tra i consumatori mediorientali che vivono a Londra – aprirà nuovi punti vendita con un’esperienza d’acquisto ancora più esclusiva, un servizio impareggiabile, e le migliori innovazioni del settore.