Il Gruppo Gabetti torna alle origini con un’unica rete in franchising

È stato annunciato, durante la recente convention tenutasi a Torino, un nuovo capitolo del franchising nel Gruppo Gabetti. Dopo l’uscita dal Gruppo di Professionecasa nel settembre 2022, una nuova operazione di management buyout vedrà l’uscita anche di Grimaldi: Gabetti Franchising torna a essere l’unica rete immobiliare del Gruppo.

“In questo ultimo anno, la direzione della Società si è impegnata molto per apportare importanti cambiamenti alla rete. La zona operativa in cui potranno lavorare le agenzie diventerà libera e non più in esclusiva, una grande novità che creerà maggiori opportunità di azione e quindi di business per i consulenti Gabetti Franchising nell’ambito sia dell’intermediazione sia di tutti i servizi a valore aggiunto. Puntiamo a migliorare la qualità della rete e dei professionisti che lavorano con noi – precisa Claudio Sugamosto – Consigliere Delegato di Gabetti Franchising – e vogliamo soltanto l’eccellenza, ingaggiando consulenti immobiliari che credono nell’evoluzione dei servizi, necessari per poter far fronte alle nuove generazioni, che richiedono ormai una consulenza professionale allargata”.

Attualmente Gabetti conta oltre 660 agenzie su tutto il territorio nazionale, oltre 1500 consulenti immobiliari, un team dedicato di 20 persone per la gestione e sviluppo. Gli obiettivi al 2025 sono quelli di raggiungere 900 agenzie, oltre 2.500 consulenti e un fatturato aggregato di oltre 15 milioni di euro.

“Stiamo lavorando da tempo per accompagnare le nostre agenzie a questa evoluzione –dichiara Marco Speretta (nella foto) – Amministratore Delegato di Gabetti Franchising – come Gruppo abbiamo la forza per chiudere accordi con operatori primari nei vari settori, vogliamo creare una piattaforma di innovazione e servizi non solo per la nostra rete ma anche per le altre società del Gruppo e a tendere anche per altri operatori. In altre industry i servizi sono ormai entrati nell’ uso quotidiano, crediamo che il mercato della casa abbia ancora tante opportunità e margini di crescita”.

L’evento organizzato a Torino, dove il Gruppo Gabetti nacque oltre settant’anni fa, è stato un momento per ripercorrere anche la storia di una Società che, a ottobre 2021, è stata nominata “marchio storico d’interesse nazionale”, unico player dell’immobiliare, un importante riconoscimento del Ministero dello Sviluppo Economico riservato alle aziende italiane che hanno fatto e continuano a fare la storia dell’imprenditoria nazionale.

“Il Gruppo Gabetti vanta una storia che ha inizio nel 1950, anno in cui Giovanni Gabetti apre la prima agenzia immobiliare a Torino. Gabetti è definito da molti il padre degli agenti immobiliari, nonché l’inventore del concetto moderno di agenzia immobiliare, oltre che essere precursore nelle strategie e strumenti di marketing e comunicazione del Real Estate. – ricorda Speretta – Giovanni Gabetti è stato pioniere e visionario tanto da sviluppare un modello di business innovativo, creando un Gruppo che nel tempo si è sviluppato sperimentando e investendo su nuovi settori, tale da diventare l’unico full service provider italiano. Gabetti nasce con un’unica rete e abbiamo deciso di concentrarci di nuovo sul nostro marchio originale”.