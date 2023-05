Rai, l’a. d. Fuortes si dimette

L’Amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, nella foto, ha presentato le sue dimissioni al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Riguardo alla sua decisione, Fuortes ha dichiarato: “Da decenni lavoro nell’amministrazione pubblica e ho sempre agito nell’interesse delle istituzioni che ho guidato, privilegiando il beneficio generale della collettività rispetto a convenienze di parte.”

Ha inoltre affermato che nel primo anno di lavoro del nuovo Consiglio di Amministrazione con il governo Draghi sono stati raggiunti notevoli risultati per l’Azienda. Tuttavia, ha spiegato: “Dall’inizio del 2023 si è scatenato uno scontro politico sulla mia posizione e sulla mia persona, il quale contribuisce a indebolire la Rai e il Servizio pubblico. Allo stesso tempo, ho notato all’interno del Consiglio di Amministrazione un deterioramento dell’atteggiamento costruttivo che fino a poco tempo fa lo aveva caratterizzato, atteggiamento essenziale per la gestione della principale azienda culturale italiana. Ciò rappresenta una minaccia concreta, in quanto la rende incapace di adempiere agli obblighi e alle scadenze della programmazione aziendale, rischiando di rendere impossibile affrontare le grandi sfide future della Rai.”

Fuortes ha sottolineato che il Consiglio di Amministrazione dovrà prendere delle decisioni importanti nelle prossime settimane riguardo ai nuovi palinsesti.