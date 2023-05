L’impennata delle vendite in USA segna l’inizio della stagione calda del mercato immobiliare

A marzo in USA le vendite di immobili residenziali sono aumentate del 37,7% rispetto a febbraio, segnando l’inizio dell’alta stagione primavera-estate 2023. Nelle 52 aree metropolitane prese in esame dal report RE/MAX, a marzo l’offerta èdiminuita del 2,8% rispetto febbraio, ma aumentata del 56,4% anno su anno. Un incremento dovuto alla diminuzione delle vendite e delle transazioni in essere da cui deriva un aumento del tempo medio di permanenza delle case sul mercato rispetto a un anno fa. A marzo il prezzo di vendita mediano si è attestato a 396.000 dollari, con una riduzione del 2,0% anno su anno.

“Rispetto al 2022, il mercato immobiliare presenta molti aspetti positivi, tra cui i prezzi più bassi e la minor competizione tra acquirenti per aggiudicarsi gli immobili disponibili. Anche se sarebbe auspicabile vedere un maggior numero di nuovi immobili sul mercato, le attuali condizioni creano tuttavia opportunità sia per gli acquirenti sia per i venditori di case”, afferma Nick Bailey, nella foto, Presidente e CEO di RE/MAX. “Per chi è interessato a vendere, la domanda di immobili rimane alta e per i compratori che si affacciano sul mercato questa primavera può essere il momento ideale per passare all’azione”.

Keely McNeal, agente di RE/MAX Legends a Buford (Georgia), racconta che gli acquirenti hanno superato lo scoglio dei tassi di interesse e iniziano a considerare i prezzi delle case interessanti. “Stiamo assistendo a un afflusso di potenziali compratori che entrano nel mercato, pronti a cogliere l’occasione giusta. Acquirenti e venditori dovrebbero lavorare con un esperto del mercato locale che comprenda come il giusto prezzo possa essere un elemento di differenziazione fondamentale”.

Altri dati degni di nota emersi dal Report RE/MAX di aprile 2023: