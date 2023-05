Shell, utile netto rettificato a 9,6 mld di dollari

La compagnia petrolifera Shell ha riportato un utile rettificato nel primo trimestre del 2023 pari a 9,6 miliardi di dollari, superando le previsioni degli analisti per 8,6 miliardi di dollari. L’EBITDA rettificato per lo stesso periodo è stato di 21,4 miliardi di dollari, grazie a prestazioni operative migliorate, spese operative sottostanti inferiori e migliori risultati in Chemicals & Products guidati da trading e ottimizzazione, che hanno compensato l’impatto dei prezzi più bassi di petrolio e gas e delle imposte più elevate rispetto al quarto trimestre del 2022.

Il CEO Wael Sawan (nella foto) ha affermato che Shell ha ottenuto ottimi risultati e solide prestazioni operative nel primo trimestre, in un contesto di continua volatilità, e che fornirà forniture vitali di energia sicura. Inoltre, Shell ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie da 4 miliardi di dollari per i prossimi tre mesi come parte del loro impegno a fornire interessanti rendimenti per gli azionisti.

Il Cash flows from operations (CFFO) per il primo trimestre 2023 è stato di 14,2 miliardi, con imposte pagate di 3,1 miliardi e un deflusso di capitale circolante di 0,8 miliardi.