Regione Veneto, 1.2 mln per le imprese della pesca colpite dalla crisi Ucraina

Su proposta dall’Assessore regionale alla Pesca, Cristiano Corazzari, la Giunta Regionale (nella foto, il presidente della Regione Luca Zaia) ha dato il via libera a un nuovo bando PO FEAMP 2014-2020 finalizzato a compensare le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura danneggiate dalle conseguenze economiche dello scoppio della crisi in Ucraina. Lo stanziamento è di 1.198.084 euro. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione entro le 18 del prossimo 15 maggio. Per le imprese di pesca è ammissibile la compensazione finanziaria per ciascuna imbarcazione da pesca, in mare o nelle acque interne, in attività tra il 24 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022, proporzionale alla potenza del motore, mentre le imprese di acquacoltura potranno richiedere un contributo per ciascun impianto attivo nello stesso periodo di riferimento, proporzionale all’entità delle produzioni di allevamento.“La crisi in Ucraina ha colpito duramente le imprese del comparto della pesca e dell’acquacoltura per via del considerevole caro gasolio – interviene l’Assessore regionale alla Pesca – Sono imprese che già erano in ginocchio per le ricadute della pandemia, e che si sono trovate a fare i conti con una nuova importante crisi. La dotazione finanziaria del bando è di 1,2 milioni di euro ma la Regione del Veneto avvierà una richiesta formale al Ministero per ottenere ulteriori fondi e far fronte il più possibile a tutte le domande presentate”. “La richiesta di poter avere risorse aggiuntive per fronteggiare la grave crisi era venuta, un anno fa, dagli stessi operatori del settore – ricorda l’Assessore regionale– Rientrava nel pacchetto di proposte presentate dalla categoria, proposte che la Regione del Veneto ha sottoscritto e veicolato al Governo, nella convinzione che nel nostro territorio quello della pesca e dell’acquacoltura è un comparto di primaria importanza soprattutto per indotto e per occupazione, e non possiamo permetterci di vedere le imprese chiudere a causa dei costi troppo elevati”.Quello in scadenza è l’ultimo dei bandi che rientrano nel PO FEAMP 2014-2020, tredici in tutto, per una dotazione complessiva di 45 milioni di euro. A fine anno partiranno i bandi della nuova programmazione, PO FEAMPA 2021-2027, approvata dall’Unione Europea lo scorso novembre.