Diabete, un farmaco per l’impotenza riduce la glicemia

Un gruppo di pazienti con diabete di tipo 2 ha migliorato significativamente i livelli di zucchero nel sangue a lungo termine se trattati con tadalafil ad alte dosi, un farmaco usato per trattare l’impotenza e la disfunzione erettile. Lo dimostra lo studio pilota dell’Università di Göteborg, condotto in collaborazione con il Sahlgrenska University Hospital, e pubblicato sulla rivista eClinicalMedicine.

I risultati sono incoraggianti ma è necessaria la ripetizione in uno studio più ampio e per un periodo più lungo. Il tadalafil è una delle sostanze farmaceutiche attive note come inibitori della PDE5 (fosfodiesterasi di tipo 5), gruppo che comprende anche il noto farmaco Viagra. Gli inibitori della PDE5 sono usati per trattare l’impotenza o la disfunzione erettile (DE). A differenza degli altri tre inibitori della PDE5 approvati in Svezia, il tadalafil è a lunga durata d’azione e può essere prescritto in dose giornaliera. Lo studio comprendeva 18 partecipanti, 12 uomini e 6 donne in postmenopausa. In questo studio randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo, sono stati tutti assegnati per prima cosa, tramite selezione casuale, a ricevere una dose giornaliera elevata (20 mg) del principio attivo tadalafil o un placebo per sei settimane. Dopo un’interruzione di otto settimane, è stata data loro l’altra opzione per sei settimane. I partecipanti allo studio fungevano quindi da controllo. Poiché il tadalafil ha una serie di effetti collaterali noti (mal di testa, bruciore di stomaco, diarrea, dolori muscolari e alla schiena, pressione bassa, congestione nasale, acufeni e visione offuscata), sono stati monitorati attentamente. L’obiettivo principale era quello di verificare se il tadalafil potesse migliorare la sensibilità all’insulina dei pazienti. A questo proposito, tuttavia, non è stata rilevata alcuna differenza rispetto al placebo. D’altra parte, il tadalafil ha causato un chiaro miglioramento del controllo metabolico, basato sulla misurazione dell’emoglobina A1c (HbA1c) nei campioni di sangue. In media, il livello dell’emoglobina A1c (HbA1c) è diminuito di 2,50 mmol/mol. Per-Anders Jansson, professore presso la Sahlgrenska Academy dell’Università di Göteborg, che ha guidato la ricerca, ha dicharato: “Si tratta di un netto miglioramento dei livelli di zucchero a lungo termine, che non avremmo mai potuto immaginare dopo sole sei settimane di trattamento supplementare in pazienti con diabete di tipo 2 ben controllato”. “Questo miglioramento della glicemia – ha affermato Jansson – è pari a quello che abbiamo riscontrato con i nuovi farmaci candidati che oggi rappresentano la quarta opzione terapeutica per il diabete di tipo 2”. “Il livello di HbA1c viene monitorato con precisione nei campioni di sangue dei pazienti in trattamento per il diabete di tipo 2. Il valore di HbA1c è tanto più elevato quanto più è alto il valore di HbA1c. Più alto è il valore di HbA1c, maggiore è il rischio di complicazioni, compresi i danni microvascolari agli occhi, ai reni e ai nervi”, ha dichiarato Jansson. Tuttavia, i risultati dello studio pilota devono essere ripetuti in uno studio più ampio, in cui un numero maggiore di pazienti viene trattato per un periodo di tempo più lungo, cosa che il gruppo di ricerca dell’Università di Göteborg sta valutando.