Hisense è Official Sponsor di UEFA European Qualifiers

Hisense, da sempre vicina al mondo dello sport con sponsorizzazioni importanti e prestigiose a livello mondiale, annuncia la sponsorship di UEFA European Qualifiers, la fase di qualificazione del prossimo campionato europeo di calcio, che si terrà in diverse città europee fino al 26 marzo 2024.

Durante questa fase di qualificazione degli Europei di calcio le squadre nazionali UEFA in gara si affronteranno in un sistema a gironi – per un totale di ben 254 partite – e le prime due classificate di ogni gruppo si guadagneranno un biglietto per le finali del torneo che si svolgeranno in Germania nel 2024.

“Nel corso di questi anni, l’unione tra Hisense e il calcio ha dato vita a iniziative e campagne che hanno saputo supportare la rapida crescita della nostra azienda in termini di brand awareness, a testimonianza della nostra determinazione a diventare un marchio sempre più globale” afferma Tatiana Pampalone, Marketing Manager Hisense Italia.

Le partite di qualificazione torneranno a giugno 2023, mentre occorrerà aspettare settembre 2023 per vedere l’Italia affrontare la Macedonia del Nord. Per godersi al meglio le qualificazioni e tifare le squadre nazionali europee, Hisense ha dotato alcuni dei suoi TV con tecnologia all’avanguardia, come la compensazione del movimento (MEMC), la modalità sport e il riconoscimento dei giocatori, per regalare una vera esperienza da bordocampo per tutti i tifosi.