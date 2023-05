Libano, pronte nuove regole per le partite Iva

Un decreto del governo ha sostituito il tasso di cambio ufficiale per il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) con tre nuovi tassi di cambio convergenti al tasso di mercato parallelo.

I prodotti venduti agli utenti finali sono ora soggetti a Iva in base al tasso di cambio del mercato parallelo, la vendita tra commercianti è soggetta a Iva al tasso Sayrafa (elaborato dalla Banca centrale), mentre gli importatori devono la stessa imposta a un’aliquota fissata congiuntamente dalla Banca centrale e dal ministero delle Finanze. Il tasso di cambio per il calcolo dell’Iva in pratica è aumentato da quattro a sei volte rispetto al tasso di cambio ufficiale, che è stato decuplicato dalle 15.000 lire all’inizio di febbraio. Gli esperti prevedono che i nuovi tassi di cambio dell’Iva si tradurranno in un’ulteriore inflazione, che a marzo ha visto i prezzi aumentare di un terzo rispetto al mese precedente, un aumento non sorprendente nel terzo anno con un’inflazione annuale a tre cifre.

A marzo, il ministero delle Finanze ha annunciato che, tra gli altri, alberghi, ristoranti e gioiellerie avrebbero dovuto pagare in contanti una parte dell’Iva, il che è stato interpretato come un tentativo di aumentare la liquidità in lire governative per aiutare la Banca centrale a stabilizzare il mercato parallelo degli scambi valutare e finanziare gli stipendi del settore pubblico, che sono stati nuovamente triplicati il mese scorso.