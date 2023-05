Griglia di partenza per il nuovo progetto di Mooney e Vr46 Racing Team

In occasione della gara di MotoGP di Jerez de la Frontera, lo scorso 29 aprile, ha preso il via “Mooney VR46 Win Race”, un esclusivo progetto che si iscrive nella partnership tra Mooney, la fintech italiana di prossimità, e il VR46 Racing Team, con la collaborazione di Sky Sport. Attraverso un approccio multimediale tra tv, social e piattaforme digitali, l’iniziativa racconta il brand Mooney, le caratteristiche esclusive della carta prepagata VR46 e MooneyGo – la nuova app leader in Italia nei servizi per la mobilità.

Il progetto è animato da un concorso a premi dalla dinamica coinvolgente a cui gli appassionati delle due ruote potranno partecipare per ben 17 settimane, 7 giorni su 7, semplicemente accedendo al sito dedicato. In palio con modalità instant win 850 voucher digitali VR46 e Flymeto, nonché due maxi-premi finali che permetteranno di vivere ai vincitori un’esperienza unica con il Mooney VR46 Racing Team a Valencia nel corso dell’ultima gara di Campionato.

“La collaborazione con il VR46 Racing Team si è rivelata entusiasmante e ha permesso a Mooney di aumentare in modo significativo la propria awareness presso il grande pubblico e il posizionamento di uno dei prodotti flagship come la carta cobranded. Il progetto con Sky Sport si inserisce in questa storia di successo e rappresenta un ulteriore passo in avanti per aumentare il coinvolgimento di tutti gli appassionati di sport e motorsport – ha affermato Salvatore Borgese, nella foto, General Manager Commercial & Banking Services di Mooney – L’unione di tre grandi brand come Mooney, VR46 e Sky ci permetterà di comunicare con ancor maggior efficacia e di ingaggiare il pubblico nell’adozione dei nostri prodotti, in particolare della carta VR46, unica nel suo genere sia per benefit già offerti che per esperienze da vivere in futuro”.

Inoltre, durante le dirette, dedicate a ogni gran premio, i giornalisti di Sky Sport lanciano la domanda del giorno per ingaggiare i telespettatori su argomenti e curiosità legati al mondo del MotoGP. I possessori della carta VR46, oltre a beneficiare di importanti vantaggi nella quotidianità, partecipando al concorso, vedranno triplicate le possibilità di vincita.

“Siamo davvero felici di poter dare nuova linfa alla partnership con Mooney e alla Carta VR46 dando il via a questo progetto che ci avvicinerà ancora di più ai nostri tifosi. Tante attivazioni in programma che coinvolgeranno i nostri partner e il concorso finale che mette in palio l’accesso al paddock di Valencia per respirare la vera atmosfera del box del Mooney VR46 Racing Team. Questa ulteriore sinergia tra la squadra e Mooney sarà un’ottima occasione per tutti i nostri Fans.” – ha dichiarato Alessio Salucci, Team Director di Mooney VR46 Racing Team.