Editoria, Marco Mangoni è il volto in viaggio de La Freccia

Sarà il volto di Marco Mengoni in cover su La Freccia di maggio ad accompagnare i viaggiatori di Trenitalia per tutto il mese. Vincitore del Festival di Sanremo 2023 con Due Vite, il cantante – rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest – è pronto a scaldare i motori per il tour estivo. Ma il suo non è l’unico volto che il magazine offre ai suoi lettori. All’interno, infatti, trovano spazio la cantante Fiorella Mannoia, il jazzista Danilo Rea, il conduttore radio e tv Gabriele Corsi, l’attrice Daniela Poggi e il cantautore Niccolò Fabi.

Tra le pagine spiccano anche tre firme d’eccezione: Mario Calabresi, che racconta la serie podcast Testa a Testa, incentrata sulle città collegate dall’Alta Velocità; Enrico Franceschini con la sua Romagna, dalle prime vacanze di massa ai film di Federico Fellini; Luca Gialanella, che accompagna i lettori attraverso il 106esimo Giro d’Italia, di cui Trenitalia è Official Green Carrier, e la quinta edizione del Giro-E, la manifestazione riservata alle e-bike che accompagna la Corsa rosa.

Poi si passa a Torino, dove dal 18 al 22 maggio torna il Salone del libro diretto, per l’ultimo anno, da Nicola Lagioia. Tra le novità il debutto del concorso letterario A/R Andata e racconto. Appunti di viaggio, ideato in collaborazione con il Gruppo FS.

Tra le destinazioni spicca Ischia, il luogo perfetto dove rigenerare corpo e mente, tra i bagni nelle antiche terme, i percorsi nella natura e i piaceri della tavola. Ma si va anche a Ronciglione, nel Viterbese, set di film indimenticabili e da poco eletto Borgo dei borghi 2023, e ad Aielli, nell’altopiano del Fucino, per ammirare le opere dipinte sulle facciate di chiese e palazzi, oltre a uno degli ultimi capolavori della street artist Laika.

Non manca l’attenzione al green: dall’8 al 24 maggio il Festival dello sviluppo sostenibile fa tappa a Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino. Un viaggio in partnership con il Gruppo FS per sensibilizzare sul raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu.

Si parla anche di arte con le (oltre) 300 opere di Man Ray – artista indiscusso delle avanguardie anni ’20 e ’30 – in mostra fino al 9 luglio a Genova, e gli scatti di Guy Bourdin, tra immagini iconiche e campagne pubblicitarie, esposti a Milano fino al 31 agosto. Tutto questo e altro ancora sul magazine La Freccia di maggio, da sfogliare e leggere in formato digitale, su FSNews, e su carta sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub, in copia cellofanata e personale, offerta ai viaggiatori che potranno prenderla e portarla via. I contenuti del mensile di FS Italiane si possono leggere anche sul canale Telegram FSNews e i profili Twitter@fsnews_it e @LaFreccia_Mag.