Kerakoll e Ammagamma portano l’intelligenza artificiale nelle rivendite

Dopo due anni, Genius Lab Building Platform si evolve ancora per stare al passo con le esigenze dei professionisti sul campo. Lo strumento digitale nato dalla collaborazione tra il Gruppo Kerakoll, nella foto l’a. d. Marco Zini, Società Benefit leader internazionale nel mondo dell’edilizia sostenibile, e la tech company Ammagamma, che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale, da oggi consente in esclusiva alle rivendite di Kerakoll Color Collection con Sistema Tintometrico di entrare a far parte del network di utenti abilitati.

In particolare, il rivenditore su Genius Lab può visualizzare e scegliere agevolmente attraverso la Color Chart le tonalità di Kerakoll Color Collection, la proposta di colori e superfici per la decorazione d’interni Kerakoll. La Web App, inoltre, è in grado di fornire il numero esatto di articoli da acquistare con la minor spesa possibile per ogni tipologia di superficie, con un conseguente minor spreco di materiale. Tutto ciò permette di agevolare la scelta del prodotto, ottimizzando notevolmente i tempi di consultazione e di valutazione e portando così valore all’intero processo e ai diversi stakeholder coinvolti.

Genius Lab Building Platform, infatti, è una Web App che permette di gestire tutti i progetti in un unico ambiente di lavoro, in tempo reale, da qualsiasi dispositivo, consentendo all’utente che ne usufruisce di entrare in contatto con le soluzioni e i servizi Kerakoll in maniera rapida e intuitiva.