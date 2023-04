S2E chiude il 2022 in crescita del 13,2% rispetto al 2021, a conferma del trend positivo degli ultimi cinque anni

S2E Solutions 2 Enterprise , società di consulenza che opera in ambito business technology a supporto della trasformazione digitale delle organizzazioni, fa il punto sull’andamento 2022 dove ha registrato risultati importanti grazie all’impegno costante nell’offerta di soluzioni e servizi tecnologicamente innovativi e su misura per i propri clienti, implementate da team di professionisti di grande esperienza e competenze.

Nel 2022 si riscontra una crescita dei ricavi del 13,2% rispetto al 2021, confermando il corso favorevole degli ultimi cinque anni; nel periodo dal 2018 al 2022 i ricavi sono più che raddoppiati con un CAGR del 16,7% . Le percentuali di incremento a doppia cifra sono state registrate in tutti i mercati presidiati quali Fintech, Retail, Energy, Utility, Fashion. Public Administration e Alliances.

Le soluzioni proposte da S2E riguardano le aree di maggiore competenza quali data management, dall’observability alle soluzioni di advanced analytics, cloud, hyperautomation, robotic process automation e intelligenza artificiale; legacy modernization, cybersecurity dall’advisory and compliance all’enterprise security services e all’incident response, ai temi di identity governance. Quelle che emergono, per maggiore crescita, sono l’area cybersecurity, la cloud adoption, l’analisi dei dati e i servizi relativi alle infrastrutture IT, ovvero quei servizi fisici, logici e tecnici che consentono di mettere in comunicazione tutti i device aziendali.

“I risultati ci confermano un vincente approccio al mercato. Investire su Persone e Innovazione ci sta consentendo di continuare a crescere organicamente”, commenta Marco Salerni, nella foto, Direttore Generale di S2E. “Collaboriamo con i nostri Clienti mettendo in campo competenze solide, team di professionisti certificati sulle tecnologie più innovative e ricerchiamo e costruiamo soluzioni originali. Con i nostri Clienti ci poniamo l’obiettivo di costruire un rapporto di crescita reciproca con un orizzonte di sviluppo e collaborazione più ampio e profondo, ci piace pensare di essere in partnership”.

Il 2022 è stato un anno molto dinamico per S2E e se ne rintracciano le ragioni nel costante investimento in formazione che ha consentito il raggiungimento di numerose certificazioni da parte dei team di esperti su tecnologie di eccellenza e nel rafforzamento della collaborazione strategica con partner vendor leader di mercato, come ad esempio AWS (Amazon Web Services) di cui S2E è Advanced Partner. S2E ha inoltre rilanciato il Centro di Ricerca e Sviluppo di Lecce che, sotto la guida di Luca Pellizzari lavora in sinergia con l’Innovation Commitee sull’evoluzione dei mercati e delle tecnologie attuali e in sviluppo, con l’obiettivo di anticipare e di accelerare le evoluzioni previste nelle strategie di crescita dell’azienda.