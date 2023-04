Nobis Assicurazioni sigla una partnership con Hyundai Capital Bank Europe Italy

Nobis Assicurazioni, realtà del Gruppo Nobis che vanta uno specifico know how nel settore automotive e che da sempre orienta il suo operato verso lo sviluppo di soluzioni innovative e dall’elevato valore aggiunto, è lieta di annunciare un nuovo accordo con Hyundai Capital Bank Europe Italy, la sede secondaria di Hyundai Capital Bank Europe (HCBE) che si configura come un’alleanza strategica del mondo del credito al consumo automobilistico e che offre ai clienti Hyundai e KIA soluzioni di acquisto flessibili e innovative.

Nello specifico, Nobis Assicurazioni metterà a disposizione di chi acquisterà un veicolo nuovo o usato (età massima 60 mesi dalla prima immatricolazione) dei due brand coreani tramite una formula finanziaria erogata da Hyundai Capital Bank Europe Italy, l’innovativo pacchetto Smart Coverage. Pensato appositamente per le esigenze dei clienti di HCBE. Il pacchetto assicurativo prevede tre differenti prodotti che possono essere sottoscritti anche individualmente e che garantiscono l’investimento in caso di grave danno al veicolo nonché lunga vita agli pneumatici e persino alle batterie elettriche.

Con Kasko Finanziaria, in caso di urto, ribaltamento o collisione che provochino danni al veicolo di entità pari o superiore al 75% del suo valore commerciale viene coperto l’ammontare del finanziamento concesso dalla Società Finanziaria o al debito in conto capitale in caso di leasing.

La polizza Tyres, invece, copre i costi per la riparazione o la sostituzione degli pneumatici in caso di foratura accidentale e include anche le spese per le operazioni di smontaggio, equilibratura e montaggio.

Green Mobility è una polizza pensata appositamente per garantire il cambio delle batterie danneggiate ai possessori di veicoli elettrici. In caso di grave danneggiamento che comporti la sostituzione obbligata della batteria, conseguente a una collisione con altro veicolo, Nobis Assicurazioni offrirà un rimborso pari al valore delle batterie al momento del sinistro, nel limite del massimale scelto dal cliente, mentre la garanzia All Risk Accessori prevede un indennizzo forfettario in caso di grave danneggiamento anche a cavi elettrici, adattatori e Wallboxes che ne comporti la sostituzione.

“Lo sviluppo di nuovi prodotti che permettano alle concessionarie di offrire un valore aggiunto ai clienti in fase di vendita di un’autovettura e che al tempo stesso siano in grado di rispondere concretamente alle esigenze di protezione degli automobilisti moderni è certamente uno tra gli elementi chiave che guida il nostro operato -spiega Maria De Nobili, nella foto, Responsabile Business Unit Automotive di Nobis Assicurazioni- grazie al pacchetto Smart Coverage messo a disposizione di Hyundai Capital Bank Europe Italy, tutti coloro che acquisteranno un veicolo nuovo o usato attraverso la formula del finanziamento o del leasing potranno beneficiare a un prezzo concorrenziale di coperture realmente innovative, in grado di offrire loro la massima peace of mind in questo delicato frangente”.

“L’offerta di prodotti assicurativi ad alto valore aggiunto per il cliente è un elemento fondamentale nella value proposition di Hyundai Capital Bank Europe Italy.

Le crescenti vendite di veicoli elettrici in Europa e l’ormai avviata transizione verso la mobilità sostenibile – spiega Andrea Ricci, Head of Marketing&Pricing di HCBE Italy – richiedono lo sviluppo di prodotti finanziari ed assicurativi su misura, in linea con esigenze dei clienti che si affacciano a questo crescente segmento di mercato.

L’introduzione del pacchetto Green Mobility, a supporto della mobilità elettrica, va esattamente in questa direzione, in linea con la strategia del Gruppo Hyundai che è focalizzata allo sviluppo e alla produzione di veicoli elettrici con caratteristiche innovative e ai vertici del mercato”.