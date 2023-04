Si consolida la branch italiana di BearingPoint, società internazionale e indipendente di consulenza

Un team di oltre 80 persone che arriverà a oltre 100 entro fine 2023 grazie alla ricerca di nuove figure professionali, un fatturato in crescita del 20% anno su anno e progetti nell’ambito dell’industrial manufacturing, automotive, consumer goods & luxury retail. Si espande velocemente la branch italiana di BearingPoint, la società indipendente di consulenza strategica, manageriale e tecnologica che affonda le sue radici nella storia consulenziale anglosassone di inizio Novecento e che oggi conta 42 sedi in tutto il mondo.

Tra le figure professionali ricercate in Italia, per gli uffici di Milano e Torino, segnaliamo: Sustainability Analyst, Data Scientist, Consultant e Senior Consultant in Operations Process e Sap Consultant. Vi è inoltre forte attenzione all’inserimento e formazione di figure junior tramite stage.

Le persone che verranno selezionate andranno a inserirsi in un organico composto da circa 80 professionisti provenienti da settori industriali eterogenei e guidato da Claudio Brusatori, Partner e Practice Leader Italy di BearingPoint. Brusatori ha iniziato la sua carriera professionale nel mondo industriale, in aziende del calibro di Bosch, Schaeffler Group e Pentair, per poi spostarsi in Porsche Consulting, società di consulenza della nota casa automobilistica, dove si è occupato dello sviluppo dell’industria manifatturiera, con un focus specifico nell’eccellenza operativa dei settori automotive, aerospaziale e dei beni industriali.

“Crediamo molto nei nostri valori, fondati sulle persone, sul pianeta e sull’innovazione. Sono elementi imprescindibili per la crescita e la creazione del valore in ogni tipologia di business. Le aziende che scelgono di rivolgersi a noi possono contare sulla nostra esperienza unica nel campo della trasformazione digitale, capace di creare obiettivi e strategie di Industria 5.0. Vogliamo portare un valore tangibile immediato, pronto per essere esteso alle diverse aree aziendali. E il team che stiamo costruendo sarà protagonista della transizione a un’industria sostenibile, resiliente e incentrata sulle persone.” dichiara Claudio Brusatori, nella foto, Partner e Practice Leader Italy di BearingPoint.

A livello internazionale, nel 2022 BearingPoint ha registrato la crescita più significativa degli ultimi 14 anni, ovvero un aumento del fatturato del 24% a 862 milioni di euro, un organico in espansione del 23% a oltre 5.000 dipendenti. La società si pone l’obiettivo a lungo termine di raggiungere e superare il miliardo di euro.