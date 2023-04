NuScale riceve la certificazione dell’International Organization for Standardization (ISO), il Global Standard for Quality Management Systems

NuScale Power Corporation, fornitore leader del settore di una tecnologia proprietaria e innovativa di small modular reactor (SMR), ha annunciato che Orion Register Inc, un importante organismo di certificazione dell’International Organization for Standardization (ISO) e specifico del settore, ha rilasciato a NuScale l’apprezzata certificazione di qualità ISO 9001:2015 . Orion Register ha rilasciato la certificazione dopo aver completato una valutazione del quality management system (QMS) di NuScale. Il rigoroso processo di revisione ha confermato che NuScale dispone di un solido sistema di qualità, che garantisce un lavoro costante e di alta qualità, con una forte attenzione al feedback e al miglioramento dei clienti.

NuScale ha ricevuto per la prima volta l’approvazione della U.S. Nuclear Regulatory Commission per il suo programma di garanzia della qualità ai sensi del Titolo 10, Codice dei Regolamenti Federali, Appendice B / Nuclear Quality Assurance-1 (NQA-1) nel 2011, e dal 2019, NuScale detiene una N Certificate of Authorization rilasciata dall’American Society of Mechanical Engineers (ASME). Sia l’NQA-1 che il certificato ASME N sono considerati marchi di fabbrica per i programmi di qualità nucleare.

“La certificazione ISO 9001:2015 di NuScale dimostra ulteriormente il nostro impegno verso un programma di qualità solido, in grado di soddisfare gli standard globali di qualità. Il raggiungimento di questa tappa fondamentale riconosce la maturità del nostro SGQ, con processi scalabili e ripetibili. Non vediamo l’ora di utilizzare il SGQ per soddisfare i requisiti dei clienti e delle normative a livello globale”, ha dichiarato Karin Feldman, nella foto, Chief Operating Officer/Chief Nuclear Officer ad interim.