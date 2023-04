EdiliziAcrobatica, aumenta il valore di produzione

EdiliziAcrobatica S.p.A. (nella foto, il fondatore Riccardo Iovino) società a capo dell’omonimo gruppo, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, quotata sul segmento Euronext Growth Milan (ticker EDAC) e su Euronext Growth Paris (ticker ALEAC), comunica che si è riunita in data odierna l’Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e in sede straordinaria, con modalità di partecipazione da remoto. L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio consolidato che chiude il 2022 con un valore della produzione pari a Euro 134,5 milioni (+54% YoY), EBITDA consolidato a Euro 30,7 milioni (+43% YoY) con un EBITDA margin del 22,9% e risultato operativo consolidato (EBIT) a Euro 28,5 milioni (+56% YoY) con un EBIT margin del 21,2%. L’Utile netto del 2022 si è attestato a Euro 15,2 milioni, in crescita del 37,5% rispetto al 2021. Infine, la posizione finanziaria netta positiva (cassa) passa da € 3,6 milioni del 2021 a € 12,0 milioni del 2022 (+233% YoY). L’Assemblea ordinaria degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A. ha preso visione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 ed ha approvato lo stesso che evidenzia un utile netto pari ad Euro 16.195.360 (pari al + 34% rispetto al 2021 quando si attestò a Euro 12.085.813), così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.