STMicroelectronics, ricavi a 4,25 mld

STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha presentato i risultati finanziari U.S. GAAP per il primo trimestre conclusosi il 1° aprile 2023. Nel primo trimestre ST ha riportato ricavi netti pari a 4,25 miliardi di dollari, margine lordo al 49,7%, margine operativo al 28,3% e utile netto di 1,04 miliardi di dollari o 1,10 dollari per azione dopo la diluizione. I ricavi netti sono ammontati a 4,25 miliardi di dollari, pari a un incremento anno su anno del 19,8%. Nel confronto anno su anno, i ricavi di ADG e MDG sono progrediti rispettivamente del 43,9% e del 13,2%, mentre quelli di AMS hanno riportato una lieve diminuzione dello 0,9%. Anno su anno, le vendite nette a OEM e Distribuzione sono progredite rispettivamente del 17,5% e del 24,0%. In termini sequenziali i ricavi netti sono diminuiti del 4,0%, 110 punti base al di sopra del valore intermedio della guidance della Società. ADG ha riportato un incremento nei ricavi netti rispetto al trimestre precedente, mentre AMS e MDG hanno riportato una flessione, in linea con le previsioni. L’utile lordo è ammontato a 2,11 miliardi di dollari, pari a un aumento anno su anno del 27,5%. Il margine lordo del 49,7% è aumentato di 300 punti base anno su anno, a causa principalmente del mix di prodotto, di prezzi favorevoli e di effetti valutari positivi, al netto dei contratti di hedging, parzialmente controbilanciati da maggiori costi di produzione. Il reddito operativo è aumentato del 36,9% a 1,20 miliardi di dollari, rispetto a 0,88 miliardi di dollari nello stesso trimestre dell’anno precedente. Anno su anno, il margine operativo della Società è progredito di 360 punti base al 28,3% dei ricavi netti, rispetto al 24,7% nel primo trimestre del 2022. Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics, ha commentato: “I ricavi netti del primo trimestre di 4,25 miliardi di dollari sono stati superiori alle attese nei settori Automotive e Industrial, in parte controbilanciati da ricavi minori nella Personal Electronics. “Il margine lordo del primo trimestre del 49,7% è stato di 170 punti base superiore al punto intermedio della nostra forchetta di previsione delle attività, principalmente a causa del mix di prodotto in un contesto di prezzi che è rimasto favorevole. Anno su anno, i ricavi netti del primo trimestre sono aumentati del 19,8%, il margine operativo è cresciuto al 28,3% dal 24,7% e l’utile netto è progredito del 39,8% a 1,04 miliardi di dollari. Per quanto riguarda le previsioni di ST per il secondo trimestre, ci aspettiamo ricavi netti di 4,28 miliardi di dollari come valore intermedio, corrispondenti ad una crescita anno su anno dell’11,5% e a un incremento dello 0,8% rispetto al trimestre precedente; il margine lordo è atteso intorno al 49,0%. Guideremo ora la Società in base a un piano di ricavi per il 2023 compreso tra 17,0 miliardi di dollari e 17,8 miliardi di dollari.”