Emilia Romagna, istituite squadre di soccorso speciali in caso di disastri

Più efficienza, efficacia e tempestività nell’attività di ricerca e salvataggio urbano, ma anche presa in carico e assistenza medica delle persone disperse o intrappolate sotto le macerie a causa di crolli. Tutto grazie all’accordo tra il sistema di Emergenza-Urgenza della Regione Emilia-Romagna (nella foto, il presidente Stefano Bonaccini) e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, siglato a Bologna presso l’assessorato regionale Politiche della salute, che prevede la costituzione di Team USAR Emilia-Romagna (Urban Search and Rescue): speciali squadre di soccorso multidisciplinari appositamente formate per affrontare gravi situazioni di emergenza quali terremoti, esplosioni, crolli o altri dissesti statici e idrogeologici. A firmarlo, l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, e il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna, Michele De Vincentis. Ogni squadra di Ricerca e Soccorso Urbano dell’Emilia-Romagna (classificata in base al grado di impegno richiesto, come leggera, media o pesante), sarà composta da personale del corpo dei Vigili del fuoco e delle Aziende Sanitarie della Regione, adeguatamente formato, e avrà il compito di fornire assistenza in caso di crollo di strutture e spazi confinati, dal momento dell’accesso fino alla consegna al personale medico in un’area sicura, secondo le Linee guida Insarag 2020 e il “Manuale del Sistema di Gestione delle Attività di Soccorso USAR del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. Gli operatori sanitari saranno inoltre responsabili dell’assistenza e del trattamento iniziale di tutto il personale durante gli interventi e del controllo quotidiano del loro stato di salute. Le parti hanno concordato di istituire un gruppo di lavoro composto da personale della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna e del settore Assistenza Ospedaliera della Regione per redigere un protocollo operativo entro 60 giorni.

“Questo accordo rappresenta una parte importante nella qualificazione del sistema di medicina di emergenza-urgenza dell’Emilia-Romagna, su cui si è investito molto- commenta l’assessore Donini-. La collaborazione tra il nostro personale sanitario e i Vigili del fuoco, che ringraziamo, consentirà di formare rapidamente squadre multidisciplinari con competenze tecniche di alto livello, pronte a rendere ancora più rapidi ed efficaci gli interventi di ricerca e soccorso in caso di calamità”.