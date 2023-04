Intesa Sanpaolo, inaugurato il nuovo spazio giovani in casa Abramo Diego

Inaugurato ieri il nuovo spazio in Casa Abramo Diego dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 19 anni e alle loro famiglie, nell’ambito del Programma Formula di Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, in collaborazione con Fondazione CESVI. L’apertura del nuovo spazio è stata possibile grazie al progetto “Bericus Teen-Builder” de La Vigna società cooperativa sociale, con l’obiettivo di creare nuovi contesti di relazione e comunità per adolescenti e famiglie che abitano l’area Berica, a sud di Vicenza.

Due sono le parole chiave che guidano l’idea progettuale: prevenzione e partecipazione. In particolare, il progetto si propone di dar vita a degli spazi di socializzazione diffusi dove i ragazzi, con il supporto di educatori, possano incontrarsi in piccole “comunità di pratica” e sperimentare la partecipazione attiva, imparare, connettersi agli altri, uscire dal proprio isolamento e dove riprendere le fila di una frequenza scolastica o lavorativa interrotta. Il tutto a partire dalle singole esigenze.

Per i ragazzi sono stati attivati dei laboratori artistici e legati alle nuove tecnologie, dei percorsi di orientamento e di socializzazione al lavoro in connessione con il mondo dell’apicoltura. Sono inoltre formati e affiancati dei peer-educator per promuovere iniziative di attivazione e partecipazione anche nei luoghi più isolati. Alle famiglie dei ragazzi coinvolti, soprattutto a quelle più fragili, ma non solo, vengono offerti momenti di confronto e affiancamento nel difficile ruolo genitoriale del nostro tempo.

Il progetto si svolge presso diversi spazi: La Casa Abramo Diego nel Comune di Castegnero, la Comunità Educativa Diurna “Il Sorriso” e la Comunità Educativa Diurna “La Tenda” nei Comuni di Pojana Maggiore e Longare; “Il boschetto Diego” nel Comune di Castegnero; e infine il parco urbano comunale di Pojana Maggiore e spazi parrocchiali e comunali nelle zone di Barbarano-Mossano, Grisignano di Zocco e Agugliaro-Albettone.

La Casa Abramo Diego, che comprende il primo piano di una palazzina messa a disposizione da parte dell’APS La Tenda di Cristo – Casa Abramo Diego per la Comunità di pratica, i laboratori e il Centro per le famiglie, è stata oggetto di completamento edilizio e impiantistico. Nello spazio verde “Il boschetto di Diego” a Castegnero, a poche centinaia di metri da Casa Abramo Diego, e nel parco urbano comunale a Pojana Maggiore è stata inoltre realizzata una recinzione.

Nel dettaglio, i fondi raccolti hanno permesso di finanziare: l’attivazione di tre spazi di socializzazione e apprendimento presso la Casa Abramo Diego a Castegnero, la Comunità Educativa Diurna “Il Sorriso” a Pojana Maggiore e la Comunità Educativa Diurna “La Tenda” a Longare, in cui svolgere attività educative e di partecipazione, come ad esempio laboratori esperienziali di teatro, video-making e nuove tecnologie e attività di orientamento e formazione in connessione con il mondo della scuola e del lavoro per rafforzare le hard e soft skills attraverso esperienze concrete; la realizzazione di due apiari didattici quali centri di socializzazione al lavoro presso l’area verde nel Comune di Castegnero, “Il boschetto Diego”, e il parco urbano di Pojana Maggiore. I fondi hanno inoltre permesso di: sostenere la formazione e l’accompagnamento di 12 peer educator in sei Comuni, con l’obiettivo di amplificare la capacità di azione del progetto raggiungendo un maggior numero di ragazzi e ragazze; creare uno Spazio Famiglie all’interno della Casa Abramo Diego dedicato al confronto, al sostegno alla genitorialità e all’affiancamento o “coaching familiare”; e infine supportare l’ultimazione dei lavori infrastrutturali della Casa Abramo Diego, polo centrale del progetto.

Grazie al progetto, verranno raggiunti: 100 ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, residenti in piccoli paesi -con un’attenzione particolare alle numerose situazioni di esclusione o ritiro dalla vita sociale, appartenenza a famiglie di immigrati, fragilità socio-educativa, NEET, (giovani che non lavorano e non sono inseriti in nessun percorso educativo o formativo), disabilità lieve o disturbi dell’apprendimento, dipendenza digitale-, almeno 40 delle famiglie dei ragazzi coinvolti e 12 giovani peer-educator da formare nei territori attivati.

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da gennaio a giugno 2022 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In sei mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, imprese, della Banca e delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

All’inaugurazione hanno presenziato Silvano Zaramella, presidente de ‘La Vigna’ società cooperativa sociale, Davide Furlan, Direttore di Area Retail Vicenza Noventa Vicentina di Intesa Sanpaolo, Eris Gianella, Programme Manager Italia di Fondazione CESVI, Marco Montan, Sindaco del Comune di Castegnero e Leonardo Martini, Presidente di La Tenda di Cristo.

“La nostra Cooperativa si occupa di adolescenti e giovani e quello che percepiamo quotidianamente è un’importante fatica relazionale, in modo particolare in questo momento storico e in quest’area così frammentata che caratterizza la Riviera Berica. Crediamo profondamente che la prevenzione e la partecipazione attiva possano aiutare i giovani a ricollocarsi al centro della comunità e ad esserne i protagonisti. Attraverso occasioni di incontro, condivisione, formazione e crescita, accompagniamo i ragazzi alla scoperta di loro stessi e dei luoghi fisici e figurativi in cui vogliono stare. ‘Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro. (Bob Dylan)’”, dice Silvano Zaramella, Presidente della Cooperativa La Vigna.

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto questo progetto che offre ai giovani del territorio uno spazio dove incontrarsi, condividere esperienze e vivere momenti di socialità, nello splendido ambiente naturale dei Colli Berici – sottolinea Davide Furlan, direttore area retail Vicenza Noventa Vicentina Intesa Sanpaolo. Il programma Formula, in collaborazione con Fondazione CESVI e altre importanti realtà locali, individua e seleziona progetti di valore per i territori, sostenendo iniziative rivolte al bene comune e dedicate alla sostenibilità ambientale, all’inclusione sociale e all’occupazione”.

“Quest’importante progetto ci permette di essere più incisivi, con proposte progettuali rispondenti ai bisogni territoriali su una serie di questioni che colpiscono il nostro Paese in ambito ESG. Il progetto “Bericus Teen-Builder” è la dimostrazione che per dare una risposta rapida ed efficace alle problematiche sociali territoriali, il connubio tra i mondi non profit e profit può rappresentare una soluzione vincente in grado di portare soluzioni concrete in contesti sociali periferici complessi”, aggiunge Roberto Vignola, Vice Direttore generale di Fondazione CESVI.

“Siamo orgogliosi che Castegnero sia stato scelto come uno dei paesi dove sviluppare il progetto Bericus Teen Builder, coinvolgendo i giovani attraverso alcuni interessanti laboratori. Molto positiva è stata la collaborazione con la scuola, attraverso i Patti Educativi, con l’obiettivo di coinvolgere i nostri ragazzi, creando una rete che possa rispondere alle esigenze educative delle famiglie, in particolar modo delle situazioni socialmente più a rischio. L’importante contributo ottenuto permette di proseguire i lavori strutturali di Casa Abramo, permettendo a questa realtà di crescere e diventare punto di riferimento per la crescita sociale del nostro paese. Anche il boschetto Diego, di proprietà della famiglia Fortunato, diventa punto centrale del progetto, ospitando laboratori di apicoltura, assumendo un ruolo sempre più importante come area educativa di Castegnero”, conclude Marco Montan, Sindaco di Castegnero.

Durante l’evento, è stata possibile una visita al parchetto adiacente alla scuola secondaria di primo grado nel quale si sono svolti alcuni laboratori del progetto in sinergia con i Patti di Comunità all’interno del progetto ‘Progetta e vivi il tuo parco’. Alcuni studenti hanno raccontato i percorsi laboratoriali svolti. È stato inoltre visitato l’apiario didattico ubicato nel ‘Boschetto Diego’.

Per la realizzazione di questo progetto la cooperativa collabora con: l’Associazione Comuni Area Berica – IPA Berica, La Piccionaia scarl Centro di Produzione Teatrale – Vicenza, l’APS La Tenda di Cristo Casa Abramo Diego, l’Associazione Culturale Meccano 14 e l’Atletica Colli Berici Asd – Longare (VI).