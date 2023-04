Perché nel 2026 è bene sedere alla Casa Bianca

(di Mauro della Porta Raffo, Presidente onorario della Fondazione Italia USA) Taciuta dal Presidente e non considerata dagli osservatori, una delle ragioni più importanti che hanno portato Joe Biden a decidere per la candidatura nel 2024 in vista della conferma a White House è che il Capo dello Stato americano che entrerà in carica il 20 gennaio 2025 sarà in sella nel 2026 quando si celebreranno i duecentocinquanta anni dalla Dichiarazione di Indipendenza datata 4 luglio 1776.

Si tratterà ovviamente di una celebrazione di enorme rilievo e importanza per la quale fervono programmazione e preparativi che aggiungerà il nome del Presidente in carica a quelli di:

John Quincy Adams , in carica nel 1826, ossia nel cinquantenario;

, in carica nel 1826, ossia nel cinquantenario; Ulysses Grant , 1876, primo centenario;

, 1876, primo centenario; Calvin Coolidge , 1926, centocinquantenario;

, 1926, centocinquantenario; Gerald Ford, 1976, bicentenario.

Grande e importante davvero la scadenza, non certamente, per differenti ragioni, tra i più felicemente memorabili i citati predecessori.